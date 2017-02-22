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Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Председатель из банка «Роснефти»

Временную администрацию в «Пересвете» возглавил вице-президент ВБРР Михаил Полунин

Он может возглавить банк после старта санации
  • Татьяна Ломская,
  • Татьяна Воронова,
  • Анна Еремина
  • / Ведомости
Временную администрацию АСВ в «Пересвете» возглавил Михаил Полунин
Временную администрацию АСВ в «Пересвете» возглавил Михаил Полунин
Максим Стулов / Ведомости

Временную администрацию АСВ в «Пересвете» возглавил Михаил Полунин, который еще недавно был вице-президентом Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»), рассказали «Ведомостям» два источника среди кредиторов банка. Один из них указывает, что Полунин перешел на работу в АСВ, чтобы курировать работу администрации. По словам другого собеседника «Ведомостей», он может возглавить «Пересвет» после того, как банк будет санирован.

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