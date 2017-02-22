Временную администрацию в «Пересвете» возглавил вице-президент ВБРР Михаил Полунин

Временную администрацию АСВ в «Пересвете» возглавил Михаил Полунин
Максим Стулов / Ведомости
Временную администрацию АСВ в «Пересвете» возглавил Михаил Полунин, который еще недавно был вице-президентом Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»), рассказали «Ведомостям» два источника среди кредиторов банка. Один из них указывает, что Полунин перешел на работу в АСВ, чтобы курировать работу администрации. По словам другого собеседника «Ведомостей», он может возглавить «Пересвет» после того, как банк будет санирован.