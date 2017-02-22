«Почта банк» изменил бизнес-процессы ради «Почты России»

Со второй половины 2016 г. у 5000 операторов почтовых отделений появилась новая работа: открывать счета и оформлять заявки на кредиты. Они агенты «Почта банка».

По стратегии, принятой в 2014 г., «Почта России» должна развивать безналичные финансовые услуги через почтовый банк – к 2023 г. он должен открыть точки продаж в половине из 42 000 отделений почты и привлечь около 10,5 млн ее клиентов. Доходы «Почты России» от банковского проекта к 2023 г. превысят 70 млрд руб., из них 50 млрд банк выплатит почте за инфраструктуру, поясняет замгендиректора «Почты России» по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.

В начале 2016 г. почта выкупила у ВТБ 50% минус 1 акция банка «Лето» – он стал называться «Почта банк» и сохранил команду управленцев во главе с Дмитрием Руденко, перешедшим в «Лето» из «Русского стандарта». Умение команды Руденко быстро и с минимальными затратами открывать точки продаж пригодилось. В 2016 г. «Почта банку» удалось открыть 5700 новых точек: 4100 агентских точек с сотрудниками почты и 1600 окон банка в отделениях почты. За 2016 г. банк поднялся с 85-го на 55-е место по чистым активам среди российских финансовых институтов.

Надежный клиент

Кредитования с большими ставками и большой долей просроченной задолженности «Почта банк» себе позволить не мог – репутация «Почты России» не должна была пострадать. Клиенты почты – пенсионеры, получатели деловой корреспонденции и покупатели интернет-магазинов – более надежная аудитория, чем та, с которой имело дело «Лето». «Почта банк» снизил ставки и модернизировал скоринговую систему, рассказали представители банка.