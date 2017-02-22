Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Исаев – банкрот

Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев признан банкротом

В реестр кредиторов уже внесены требования на 1,5 млрд рублей

Надежда Зайцева,

Мария Буравцева

/ Ведомости – Санкт-Петербург