Виктор Пичугов продал долю в банке «Возрождение»

Виктор Пичугов покинул состав акционеров банка «Возрождение»
Е. Разумный / Ведомости
В среду банк «Возрождение» сообщил, что партнер братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых экс-сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов, владевший 10% акций банка, вышел из капитала кредитной организации. В следующем сообщении «Возрождения» говорится, что пакет в 9,48% перешел к офшору Marbale Universal Corp. Однако компания тут же перестала распоряжаться этой долей. Кому отошли акции, банк в среду не раскрыл. Представитель «Возрождения» от комментариев отказался.