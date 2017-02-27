Виктор Пичугов продал долю в банке «Возрождение»

В среду банк «Возрождение» сообщил, что партнер братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых экс-сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов, владевший 10% акций банка, вышел из капитала кредитной организации. В следующем сообщении «Возрождения» говорится, что пакет в 9,48% перешел к офшору Marbale Universal Corp. Однако компания тут же перестала распоряжаться этой долей. Кому отошли акции, банк в среду не раскрыл. Представитель «Возрождения» от комментариев отказался.

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