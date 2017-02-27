Нацбанк Украины сможет отказать в переводе средств в Россию

Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Россия по лицензии

Национальный банк Украины (НБУ) наделил себя правом отказать в переводе средств с Украины в Россию, сообщила пресс-служба регулятора. Так он хочет бороться с оттоком капитала в страну, признанную Верховной радой агрессором.