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Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Россия по лицензии

Нацбанк Украины сможет отказать в переводе средств в Россию

Зато регулятор облегчил инвестирование полученных за рубежом средств
ЦБ Украины сможет отказать в операциях с Россией
ЦБ Украины сможет отказать в операциях с Россией
Е. Разумный / Ведомости

Национальный банк Украины (НБУ) наделил себя правом отказать в переводе средств с Украины в Россию, сообщила пресс-служба регулятора. Так он хочет бороться с оттоком капитала в страну, признанную Верховной радой агрессором.

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