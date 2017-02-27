Рынки Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Россия по лицензии Нацбанк Украины сможет отказать в переводе средств в Россию Зато регулятор облегчил инвестирование полученных за рубежом средств 27 февраля 00:52 Илья Усов / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} ЦБ Украины сможет отказать в операциях с Россией Е. Разумный / Ведомости Национальный банк Украины (НБУ) наделил себя правом отказать в переводе средств с Украины в Россию, сообщила пресс-служба регулятора. Так он хочет бороться с оттоком капитала в страну, признанную Верховной радой агрессором. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров