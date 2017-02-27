ВТБ, «ВТБ 24» и АИЖК снизили ставки по ипотеке

С 1 марта ВТБ и «ВТБ 24» снизят ставки по ипотечным кредитам на 1,1 п. п. для новостроек и на 1,35 п. п. для готового жилья (при условии комплексного страхования), говорится в сообщении группы. Теперь кредит на покупку недвижимости в новостройках можно оформить по ставке от 10,4%, на приобретение готового жилья – от 10,75%.

В понедельник о снижении ставок по всем ипотечным кредитам на 0,5 п. п. также объявило Агенство ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), теперь минимальная ставка – 11,5% годовых, сообщило агентство.

С 20 февраля Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п. п. При приобретении недвижимости у застройщиков ставка теперь составляет 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%. «Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п. п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Таким образом, ставка ипотеки для них составит 10,4%», — рассказывал предправления Сбербанка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»).

По данным НАФИ, в декабре 2016 г. средние ставки по новым кредитам снизились до 11,56% в рублях и рынок вернулся на докризисные значения 2014 г. К концу года среднерыночные ставки могут приблизиться к отметке 11%, прогнозирует НАФИ. Несмотря на падение ставок ниже докризисного уровня, темп роста выдачи ипотеки очень низкий, рассказывал в конце ноября 2016 г. вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов. «И тут мы видим парадокс: выдачи ипотеки не растут пропорционально снижению ставки», – указывал он. И предупреждал, что прежних темпов роста ипотечного портфеля банков (по 30% в год) уже не будет.

В каком районе Москвы лучше покупать новостройки