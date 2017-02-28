Visa работает над новой программой привилегий в России

К этому ее подтолкнуло в том числе появление конкурента в виде системы «Мир»

Visa разрабатывает новую технологическую платформу под программу привилегий для держателей премиальных карт, рассказал директор департамента новых продуктов Visa в России Антон Красненков. Деталей новой программы он не раскрыл. Информированность клиентов о предоставляемых выгодах не очень хорошая – платформа должна это исправить, объяснил он. Кроме того, компания работает над созданием новой программы лояльности, возможно, она будет встроена в процессинг платежной системы.