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Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: «Мир» сделал Visa лояльнее

Visa работает над новой программой привилегий в России

К этому ее подтолкнуло в том числе появление конкурента в виде системы «Мир»
Visa разрабатывает новую технологическую платформу под программу привилегий для держателей премиальных карт, рассказал директор департамента новых продуктов Visa в России
Visa разрабатывает новую технологическую платформу под программу привилегий для держателей премиальных карт, рассказал директор департамента новых продуктов Visa в России
Е. Разумный / Ведомости

Visa разрабатывает новую технологическую платформу под программу привилегий для держателей премиальных карт, рассказал директор департамента новых продуктов Visa в России Антон Красненков. Деталей новой программы он не раскрыл. Информированность клиентов о предоставляемых выгодах не очень хорошая – платформа должна это исправить, объяснил он. Кроме того, компания работает над созданием новой программы лояльности, возможно, она будет встроена в процессинг платежной системы.

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