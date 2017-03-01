Европейское банковское управление (EBA) опубликует правила управления проблемными ссудами

ЕЦБ заставляет банки, у которых много плохих кредитов, держать больше капитала, но это в итоге тормозит экономику, поскольку у банков остается меньше средств для выдачи новых ссуд

На балансах банков еврозоны скопились проблемные ссуды на 1,06 трлн евро. Это 5,4% их совокупного кредитного портфеля. К проблемным кредитам ЕЦБ относит такие, по которым заемщики не платят три месяца и более. ЕЦБ заставляет банки, у которых много плохих кредитов, держать больше капитала, но это в итоге тормозит экономику, поскольку у банков остается меньше средств для выдачи новых ссуд.