Банки
Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Европа почистит банки

Европейское банковское управление (EBA) опубликует правила управления проблемными ссудами

EBA предлагает создать плохой банк еврозоны, Германия против
ЕЦБ заставляет банки, у которых много плохих кредитов, держать больше капитала, но это в итоге тормозит экономику, поскольку у банков остается меньше средств для выдачи новых ссуд
ЕЦБ заставляет банки, у которых много плохих кредитов, держать больше капитала, но это в итоге тормозит экономику, поскольку у банков остается меньше средств для выдачи новых ссуд
Tony Gentile / Reuters

На балансах банков еврозоны скопились проблемные ссуды на 1,06 трлн евро. Это 5,4% их совокупного кредитного портфеля. К проблемным кредитам ЕЦБ относит такие, по которым заемщики не платят три месяца и более. ЕЦБ заставляет банки, у которых много плохих кредитов, держать больше капитала, но это в итоге тормозит экономику, поскольку у банков остается меньше средств для выдачи новых ссуд.

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