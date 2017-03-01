Выплаты по ОСАГО превысили сборы

Выплаты по обязательному автострахованию ОСАГО в январе 2017 г. в целом по рынку впервые превысили собранные премии, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Страховщики за месяц собрали 14,053 млрд руб. премий, а выплаты достигли 14,321 млрд руб. По мнению РСА, это очередной признак усугубляющегося системного кризиса в сегменте.

«Страховые компании подтверждают убыточность этого вида бизнеса. Комбинированный коэффициент убыточности, при расчете которого учитываются не только размер собранной премии и произведенных выплат, но и резервы, уже давно превышает 100%», - пояснил председатель РСА Игорь Юргенс.

Сумма выплат по страховым случаям в январе 2017 г. выросла на 77% (год к году), а премии - лишь на 6%. Средняя выплата в ОСАГО выросла на 23% до 71 347 руб., а средняя премия сократилась на 2% - до 6047 руб., отмечает РСА.

«Ведомости» ожидают комментария ЦБ.

По мнению Юргенса, рост выплат обусловлен отложенным эффектом повышения лимитов по ОСАГО в 2014 г. и деятельностью страховых мошенников. «Эти люди искусственно завышают размеры выплат, используя несовершенство законодательства. Тем самым они уводят с рынка огромные суммы, которые оседают в их карманах и не достаются страхователям», - отметил он. Снижение размера средней премии обусловлено ростом числа водителей с понижающим коэффициентом «бонус-малус» при сохранении тарифов ОСАГО. «За 2016 г. число таких водителей увеличилось на 2,1 млн человек, по состоянию на конец 2016 г. скидку имели 78% автолюбителей», - добавил президент союза.

По данным РСА, в 2016 г. выплаты по ОСАГО превысили премии у 16 из 85 страховщиков, включая «Росгосстрах», а увеличение средней выплаты было максимальным за все время действия автогражданки. При этом отношение суммы выплат к собранной премии превысило 0,7. Страховщики надеются на вступающий в действие закон о приоритете ремонта над денежной компенсацией.

При этом РСА фиксирует прирост числа заключенных договоров ОСАГО на 8%. «Рост числа заключенных договоров РСА связывает с запуском масштабного проекта по обеспечению доступности "автогражданки" - обязательных продаж электронного ОСАГО», - отметил Юргенс.

По его данным, страховые компании с начала 2017 г. продали больше электронных полисов ОСАГО, чем за весь 2016 г. С 1 января по 21 февраля включительно онлайн заключено более 355 000 договоров автогражданки (в 2016 г. – 330 000 шт.). Больше всего полисов продано в токсичных регионах: Краснодарском крае (10% всех онлайн-продаж), а также Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. За ними следует Москва. Почти треть е-ОСАГО с начала года продано в этих пяти регионах.