Страхование

Выплаты по ОСАГО превысили сборы

Это признак системного кризиса в автостраховании, нужен закон о приоритете ремонта перед выплатами, считают страховщики
Нужен закон о приоритете ремонта перед выплатами, считают страховщики
Нужен закон о приоритете ремонта перед выплатами, считают страховщики
Михаил Фомичев / ТАСС

Выплаты по обязательному автострахованию ОСАГО в январе 2017 г. в целом по рынку впервые превысили собранные премии, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Страховщики за месяц собрали 14,053 млрд руб. премий, а выплаты достигли 14,321 млрд руб. По мнению РСА, это очередной признак усугубляющегося системного кризиса в сегменте.

«Страховые компании подтверждают убыточность этого вида бизнеса. Комбинированный коэффициент убыточности, при расчете которого учитываются не только размер собранной премии и произведенных выплат, но и резервы, уже давно превышает 100%», - пояснил председатель РСА Игорь Юргенс.

За первые два месяца 2017 г. страховщики продали больше электронных полисов ОСАГО, чем за весь 2016 год.
За первые два месяца 2017 года страховщики продали больше е-ОСАГО, чем за весь 2016 год
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Сумма выплат по страховым случаям в январе 2017 г. выросла на 77% (год к году), а премии - лишь на 6%. Средняя выплата в ОСАГО выросла на 23% до 71 347 руб., а средняя премия сократилась на 2% - до 6047 руб., отмечает РСА.

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По мнению Юргенса, рост выплат обусловлен отложенным эффектом повышения лимитов по ОСАГО в 2014 г. и деятельностью страховых мошенников. «Эти люди искусственно завышают размеры выплат, используя несовершенство законодательства. Тем самым они уводят с рынка огромные суммы, которые оседают в их карманах и не достаются страхователям», - отметил он. Снижение размера средней премии обусловлено ростом числа водителей с понижающим коэффициентом «бонус-малус» при сохранении тарифов ОСАГО. «За 2016 г. число таких водителей увеличилось на 2,1 млн человек, по состоянию на конец 2016 г. скидку имели 78% автолюбителей», - добавил президент союза.

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По данным РСА, в 2016 г. выплаты по ОСАГО превысили премии у 16 из 85 страховщиков, включая «Росгосстрах», а увеличение средней выплаты было максимальным за все время действия автогражданки. При этом отношение суммы выплат к собранной премии превысило 0,7. Страховщики надеются на вступающий в действие закон о приоритете ремонта над денежной компенсацией.

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При этом РСА фиксирует прирост числа заключенных договоров ОСАГО на 8%. «Рост числа заключенных договоров РСА связывает с запуском масштабного проекта по обеспечению доступности "автогражданки" - обязательных продаж электронного ОСАГО», - отметил Юргенс.

По его данным, страховые компании с начала 2017 г. продали больше электронных полисов ОСАГО, чем за весь 2016 г. С 1 января по 21 февраля включительно онлайн заключено более 355 000 договоров автогражданки (в 2016 г. – 330 000 шт.). Больше всего полисов продано в токсичных регионах: Краснодарском крае (10% всех онлайн-продаж), а также Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. За ними следует Москва. Почти треть е-ОСАГО с начала года продано в этих пяти регионах.

Комментарии  ()
Синодов Юрий
13:36 01.03.2017
Интересно было бы провести расследование и составить список самых убыточных для страховых компаний, получивших с них наибольшие суммы. Если компании вверху списка берут деньги со всех подряд страховых, не обращая внимания на лица - то, возможно, что проблема юридического несовершенства рынка действительно имеет место. Если же деньги берутся в основном с какой-то из компаний или кого-то из компаний автоюристы обходят стороной - то тут имеет смысл покопаться дальше
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