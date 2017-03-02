Банки
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: АИЖК без «Стимула»

АИЖК почти свернуло программу кредитования застройщиков через банки

Однако не спешит возвращать эти средства ВЭБу – они нужны для других проектов
АИЖК почти свернуло программу кредитования застройщиков через банки
АИЖК почти свернуло программу кредитования застройщиков через банки
М. Стулов / Ведомости

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) практически свернуло программу кредитования застройщиков в 2016 г., следует из его международной отчетности за 2016 г.

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