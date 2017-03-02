Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: АИЖК без «Стимула»

АИЖК почти свернуло программу кредитования застройщиков через банки

Однако не спешит возвращать эти средства ВЭБу – они нужны для других проектов

Татьяна Воронова

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