Годовая чистая прибыль Московской биржи снизилась впервые за пять лет

Годовая чистая прибыль Московской биржи по МСФО снизилась на 9,6% по сравнению с прошлым годом и составила 25,18 млрд руб., сообщает торговая площадка. Это первое снижение показателя с момента образования биржи в 2011 г. Аналитики его ожидали: «Сбербанк CIB» прогнозировал снижение на 10%, «ВТБ капитал» – на 8%.

Операционные доходы биржи снизились на 5,3% до 43,57 млрд руб. Дело в том, что ее процентные доходы от размещения остатков на счетах клиентов упали на 15,6% до 23,7 млрд руб., хотя и остались для торговой площадки основным источником заработка. Рост процентных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 г. обеспечил бирже чрезвычайно высокие доходы от процентов в 2015 г. Но в 2016 г. ставки снизились, рублевые остатки на счетах клиентов торговой площадки уменьшились и процентные доходы ожидаемо упали, отмечает финансовый директор биржи Евгений Фетисов. В целом инвестиционный портфель Московской биржи в 2016 г. сократился до 904,9 млрд руб. (в 2015 г. – 1,15 трлн руб.).

Зато биржа стала больше зарабатывать на комиссиях – здесь ее доходы выросли на 11,3% до 19,8 млрд руб., в основном за счет операций на денежном, валютном рынке и рынке облигаций. При этом на денежном рынке больше половины объема сделок пришлось на репо с центральным контрагентом (в 2015 г. их доля составляла 31,2%).

Доходы торговой площадки от операций на рынке облигаций выросли в основном за счет первичных размещений: размещения ОФЗ выросли на 69,9%, корпоративных облигаций – на 98,3% до рекордных 3,9 трлн руб. При этом на однодневные бонды в общем объеме первичных размещений облигаций пришлось 1,4 трлн руб. В целом же комиссионные доходы биржи от операций на фондовом рынке снизились – из-за сокращения объема торгов на рынке акций.

Предправления Московской биржи Александр Афанасьев ранее заявлял о планах торговой площадки к 2020 г. снизить долю процентных доходов в общей структуре своих доходов до 30% за счет увеличения доли комиссионных. Биржа должна перебалансировать источники дохода в пользу комиссионного дохода, настаивают аналитики JPMorgan, пока процентный доход остается основным источником ее выручки, и в то же время волатильности прибыли: в итоге прибыль слишком зависит от уровня процентной ставки, что нравится далеко не всем инвесторам. Динамика процентной ставки – один из ключевых рисков для показателей торговой площадки, подтверждают аналитики «ВТБ капитала», другие риски связаны с макроэкономическими тенденциями и изменениями тарифной политики биржи.

В 2016 г. объемы торгов на бирже выросли, а с ними и комиссионный доход, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин, рост продолжится и в 2017 г. Процентный доход продолжит сокращаться, убежден он, но не так быстро, как ожидалось ранее, а чистая прибыль биржи в 2017 г. будет близка к результату прошлого года.

Стоимость акций Московской биржи к 11.04 мск снизилась к открытию на 0,87% до 127,13 руб.