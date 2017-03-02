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Годовая чистая прибыль Московской биржи снизилась впервые за пять лет

Ее процентные доходы упали на фоне снижения ставок
Годовая чистая прибыль Московской биржи снизилась впервые за пять лет
Годовая чистая прибыль Московской биржи снизилась впервые за пять лет
А. Гордеев / Ведомости

Годовая чистая прибыль Московской биржи по МСФО снизилась на 9,6% по сравнению с прошлым годом и составила 25,18 млрд руб., сообщает торговая площадка. Это первое снижение показателя с момента образования биржи в 2011 г. Аналитики его ожидали: «Сбербанк CIB» прогнозировал снижение на 10%, «ВТБ капитал» – на 8%.

Операционные доходы биржи снизились на 5,3% до 43,57 млрд руб. Дело в том, что ее процентные доходы от размещения остатков на счетах клиентов упали на 15,6% до 23,7 млрд руб., хотя и остались для торговой площадки основным источником заработка. Рост процентных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 г. обеспечил бирже чрезвычайно высокие доходы от процентов в 2015 г. Но в 2016 г. ставки снизились, рублевые остатки на счетах клиентов торговой площадки уменьшились и процентные доходы ожидаемо упали, отмечает финансовый директор биржи Евгений Фетисов. В целом инвестиционный портфель Московской биржи в 2016 г. сократился до 904,9 млрд руб. (в 2015 г. – 1,15 трлн руб.).

Зато биржа стала больше зарабатывать на комиссиях – здесь ее доходы выросли на 11,3% до 19,8 млрд руб., в основном за счет операций на денежном, валютном рынке и рынке облигаций. При этом на денежном рынке больше половины объема сделок пришлось на репо с центральным контрагентом (в 2015 г. их доля составляла 31,2%).

Доходы торговой площадки от операций на рынке облигаций выросли в основном за счет первичных размещений: размещения ОФЗ выросли на 69,9%, корпоративных облигаций – на 98,3% до рекордных 3,9 трлн руб. При этом на однодневные бонды в общем объеме первичных размещений облигаций пришлось 1,4 трлн руб. В целом же комиссионные доходы биржи от операций на фондовом рынке снизились – из-за сокращения объема торгов на рынке акций.

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Предправления Московской биржи Александр Афанасьев ранее заявлял о планах торговой площадки к 2020 г. снизить долю процентных доходов в общей структуре своих доходов до 30% за счет увеличения доли комиссионных. Биржа должна перебалансировать источники дохода в пользу комиссионного дохода, настаивают аналитики JPMorgan, пока процентный доход остается основным источником ее выручки, и в то же время волатильности прибыли: в итоге прибыль слишком зависит от уровня процентной ставки, что нравится далеко не всем инвесторам. Динамика процентной ставки – один из ключевых рисков для показателей торговой площадки, подтверждают аналитики «ВТБ капитала», другие риски связаны с макроэкономическими тенденциями и изменениями тарифной политики биржи.

В 2016 г. объемы торгов на бирже выросли, а с ними и комиссионный доход, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин, рост продолжится и в 2017 г. Процентный доход продолжит сокращаться, убежден он, но не так быстро, как ожидалось ранее, а чистая прибыль биржи в 2017 г. будет близка к результату прошлого года.

Стоимость акций Московской биржи к 11.04 мск снизилась к открытию на 0,87% до 127,13 руб.

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