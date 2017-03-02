Банки и IT-компании создали консорциум Enterprise Ethereum Alliance для развития технологий

Они за секунды будут делать работу, для которой сейчас нужны тысячи сотрудников бэк-офиса

JPMorgan, Microsoft, Intel и еще более двух десятков банков, IT-компаний и стартапов будут вместе разрабатывать банковские технологии, сообщают WSJ и Reuters. Во вторник в Бруклине они заявили о создании консорциума EEA. Их продукты будут основаны на технологии блочных цепей blockchain (технологии биткоина), но с использованием платформы другой криптовалюты – Ethereum, созданной программистом с русскими корнями Виталиком Бутериным.

EEA будет создавать технологии, которые обеспечат банкам конфиденциальность данных, надежность и масштабируемость операций. Рабочую версию протокола EntEth 1.0 планируется запустить до конца года. Участие в EEA бесплатно.

Банки, которые научатся работать с блокчейном, получат огромное конкурентное преимущество. По оценке консалтинговой фирмы Accenture, восемь крупнейших инвестбанков к 2025 г. смогут экономить по $10 млрд в год, если продукты на основе блокчейна станут распространенными.

Поэтому банки сотрудничают с большим числом стартапов, специализирующихся на финансовых технологиях, и участвуют во многих консорциумах. Самый известный из них – R3 CEV, объединяющий около 70 финансовых компаний.

IT-бюджет JPMorgan составляет $9,6 млрд, сообщает Bloomberg, и все большую его часть банк тратит на автоматизацию рутинных операций. В июне 2016 г. JPMorgan запустил программу COIN (Contract Intelligence), которая проверяет кредитные соглашения. Юристы банка тратят на эту работу 360 000 часов в год, а программе на проверку документов нужно несколько секунд, и ошибается она реже.

JPMorgan также обещает до конца года открыть институциональным клиентам доступ к облачной технологии, которая позволит работать с балансом, аналитикой и трейдинговыми инструментами. Технология, позволяющая клиентам получать рутинную информацию без помощи сотрудников банка, уже есть у Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

В 2017 г. IT-бюджет JPMorgan достигнет 9% его ожидаемых доходов – это вдвое больше, чем в среднем в секторе, отмечает аналитик JPMorgan Бетси Грасек. За последние два года JPMorgan потратил $1 млрд на развитие технологий своего розничного банка.

«Мы готовы инвестировать [в технологии], чтобы опережать конкурентов, даже если часть денег пойдет на продукты и сервисы, которые не были необходимы», – говорила ранее финансовый директор JPMorgan Мэрианн Лейк. По ее словам, все хотят увидеть, какой будет результат, тем более что технологии меняются стремительно.

Хотя банкиры по-прежнему нервничают, что из-за технологий многие из них потеряют работу, растет и число оптимистов. По данным исследования Options Group, в котором участвовало 3200 финансистов, больше половины респондентов говорили, что ожидают улучшения условий работы и карьерного роста благодаря технологиям. Все рутинные операции бэк-офиса готовы к автоматизации, отмечает IT-директор JPMorgan Дейна Дизи: «Почему-то считается, что это приведет к увольнениям, но мне кажется, что это поможет сотрудникам сосредоточиться на более значимых вещах» (цитата по Bloomberg).-