Банки
Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Бонусы хорошие, но маленькие

Wells Fargo и Deutsche Bank заставили расплачиваться за скандалы сотрудников

Банки заплатят им меньше бонусов в 2016 году
Wells Fargo, Deutsche Bank и другие банки заставили расплачиваться за скандалы сотрудников – им заплатят меньше бонусов в 2016 г.
Wells Fargo, Deutsche Bank и другие банки заставили расплачиваться за скандалы сотрудников – им заплатят меньше бонусов в 2016 г.
Kai Pfaffenbach / Reuters

Из компенсации восьми топ-менеджеров Wells Fargo, включая гендиректора Тимоти Слоана, банк вычел $32 млн бонусов, которые они должны были получить деньгами. Так банк наказал руководство за скандал из-за 2 млн счетов, открытых в 2011–2015 гг. сотрудниками Wells Fargo без ведома клиентов, которым приходилось платить по ним комиссионные. За эти нарушения осенью 2016 г. Wells Fargo заплатил $185 млн штрафа, потратил $32 млн на компенсации клиентам и заставил бывшего гендиректора Джона Стампфа и экс-руководителя розничного подразделения Кэрри Толстедт вернуть $60 млн вознаграждения.

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