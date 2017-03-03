Рубль укрепился на сообщении Минфина о покупках валюты в марте

Минфин сократит объем покупки валюты в марте, из-за того что в феврале дополнительные нефтегазовые доходы бюджета были ниже прогнозов ведомства на 21,4 млрд руб. В марте их размер должен составить 91,9 млрд руб., прогнозирует Минфин. Причинами февральских отклонений в полученных доходах ведомство считает то, что объем экспорта нефти и нефтепродуктов, а также обменный курс доллара к рублю были ниже сделанных ранее прогнозов.

Таким образом, с 7 марта по 6 апреля Минфин направит 70,5 млрд руб. на покупку валюты. Ежедневный объем покупки составит 3,2 млрд руб., что на 3,1 млрд руб. меньше ежедневных покупок в период с 7 февраля по 6 марта. Ранее аналитики также прогнозировали снижение ежедневных покупок валюты Минфином в марте, однако более скромное: оценки «Сбербанк CIB» были на уровне 4,84 млрд руб. в день.

При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше, сообщает Минфин.

На новости о планах Минфина по покупке валюты рубль начал укрепление. При этом с открытия торгов до появления сообщения министерства он, напротив, демонстрировал падение, превышая уровень в 59 руб. за доллар впервые с 9 февраля. Однако в 12.00 мск (на момент публикации сообщения) курс резко укрепился до 58,75 руб., продолжив укрепление до 58,63 руб. на 12.30 мск.

«В целом мы считаем, что текущая реакция в российской валюте скорее краткосрочная и гораздо большее влияние на рубль на горизонте уже следующей недели будут оказывать внешние факторы (динамика нефтяного рынка и общая динамика валют emerging markets)», — говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Влияние покупок валюты Минфином сильно растянуто по времени и будет более явно проявлять себя в периоды более слабого платежного баланса либо высокой волатильности на нефтяном рынке, считает он.

По мнению аналитика «Нордеа банка» Дениса Давыдова, укрепление рубля на новости от Минфина носит скорее эмоциональный характер. «Изменившиеся объемы покупок валюты не смогут оказать существенного влияния на динамику индекса потребительских цен и курс национальной валюты», — добавляет он.

После публикации данных об объемах валютных закупок министр финансов Антон Силуанов заявил, что на рынке сложился привлекательный с точки зрения исполнения валютных обязательств курс рубля. «Поэтому мы с начала марта начали накапливать на счетах казначейства ликвидность в иностранной валюте», — сказал он, подчеркнув, что накопление этой ликвидности не связано с дополнительными нефтегазовыми доходами (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»). «Это те средства, которые нам необходимы для исполнения текущих обязательств бюджета в иностранной валюте в 2017 г.», — заметил Силуанов.

О планируемых интервенциях Минфин предупредил в январе, их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40 за баррель, Минфин покупает валюту, при цене ниже $40 за баррель — продает. Его агентом выступает ЦБ.