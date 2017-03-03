Уголовное дело возбуждено в отношении предправления Татфондбанка Роберта Мусина

Управление Следственного комитета России по республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, являющегося также депутатом Госсовета Татарстана, Роберта Мусина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, в августе прошлого года сотрудники банка подали в Центробанк недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. На основании данных сведений они получили кредит и совершили хищение денежных данных средств. «Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк», - уточняется в сообщении.

На данный момент СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

В пятницу днем 3 марта стало известно, что Мусин находится на допросе. «Следственным управлением СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Идет допрос экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина», - заявил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

С 28 мая 2014 г. 52-летний Мусин был членом совета директоров банка, неисполнительным директором, председателем комитета по стратегии и корпоративному управлению. Последний раз в члены совета директоров он был избран 25 мая прошлого года. 19 марта 2016 г. Мусин, согласно информации, размещенной на официальном сайте банка, стал председателем правления кредитной организации. Он также является депутатом Госсовета республики, членом комитета по бюджету, налогам и финансам.

В пятницу также стало известно, что на Московской бирже торги пятью выпусками облигаций Татфондбанка на общую сумму 17 млрд руб. будут приостановлены с 13 марта. Этот связано с отзывом лицензии Центробанком от 3 марта, передает ТАСС.

После сообщения об отзыве лицензии облигации банка серий БО-11, БО-13, БО-14, БО-15 и БО-17 подешевели на 40-90%, а их доходности взлетали до 7000%. Дефолт по бондам серии БО-14 и БО-15 был допущен в конце декабря 2016 г. после введения временной администрации в банке, а также в январе и феврале 2017 г. Накануне 2 марта Татфондбанк допустил дефолт по облигация БО-17. Во всех случаях банк не смог выкупить облигации и выплатить купоны.

3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате капитала. С декабря в кредитной организации действует временная организация.

По состоянию на 1 февраля Татфондбанк занимал 42-е место в банковской системе России. Доля в 40% принадлежала правительству Татарстана. Проблемы банка сказались и на других участниках финансового рынка региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал привлечь к ответственности всех лиц, причастных к кризису в банковской сфере, а также поручил обеспечить выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка и Интехбанка, у которого также была отозвана лицензия. В Кремле также прокомментировали ситуации с отзывом лицензий у татарстанских банков. «Центробанк принимает решения. Разумеется, принимая решения, Центробанк учитывает все необходимые аспекты с точки зрения финансовой и банковской стабильности. Здесь сомнений быть не может», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Незадолго до отзыва лицензии ЦБ предписал Татфондбанку доначислить резервы на сумму 23,5 млрд руб. - почти 80% от величины его капитала. Регулятор также ограничил банку привлечение средств населения. 9 февраля на заседании Советского районного суда Казани было рассмотрено ходатайство Главного следственного управления МВД по Татарстану об избрании меры пресечения зампреду правления Татфондбанка Вадиму Мерзлякову. Его отправили в сизо почти на два месяца. Мерзляков является зампредом правления Татфондбанка с 1 марта 2013 г. В правлении он с сентября 2011 г.

18 января МВД Татарстана проводило проверки в Татфондбанке и Интехбанке по заявлениям клиентов. После них ведомство возбудило уголовное дело, получив более 100 заявлений от вкладчиков по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление «ИК «ТФБ финанс». Заявители жаловались на незаконные переводы их денежных средств со счетов Татфондбанка. По результатам проверок МВД 7 февраля был задержан директор инвесткомпании Тимур Вальшин, 8 декабря Советский суд Казани арестовал его до 2 апреля. 8 февраля по этому же делу были задержаны начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк». Это Рустам Тимербаев и Илнар Абдулманов.