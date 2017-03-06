Банки
Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: От Татфондбанка одни обещания

От Татфондбанка одни обещания

Татарстан не нашел на Татфондбанк и Интехбанк денег, а качество активов не позволяло их санировать только на средства ЦБ
Основная часть заемщиков Татфондбанка оказалась в состоянии банкротства
Основная часть заемщиков Татфондбанка оказалась в состоянии банкротства
Евгений Разумный / Ведомости

Отзыв лицензии у Татфондбанка и Интехбанка для рынка стал неожиданностью – почти три месяца банки находились под управлением временной администрации. Власти Татарстана (у республики около 40% Татфондбанка, в группу которого входил Интехбанк) неоднократно заявляли, что надеются на спасение банков. ЦБ вел переговоры как с республикой о вливании средств в капитал группы, так и с крупными банками об их финансовом оздоровлении, но пришел к выводу, что санация Татфондбанка и Интехбанка невозможна из-за низкого качества активов. Татфондбанк занимал 42-е место по размеру активов, Интехбанк – 138-е.

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