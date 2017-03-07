Банки
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: После хранения сжечь

Банкам предстоит хранить данные о заемщиках в течение 75 лет – Росархив

Банковские лоббисты пытаются оспорить его приказ
Банкиры пока не поняли, хранить им данные или уничтожать
Банкиры пока не поняли, хранить им данные или уничтожать
Андрей Гордеев / Ведомости

Банкам придется минимум в 2 раза увеличить расходы на хранение банковских документов, следует из письма, которое председатель правления НП «НПС» Алма Обаева направила первому зампреду ЦБ Сергею Швецову. К этому может привести утверждение проекта приказа, касающегося хранения банковских документов, подготовленного Федеральным архивным агентством (Росархив). В Минюсте «Ведомостям» подтвердили, что документ (опубликован на сайте Росархива) находится на регистрации и проходит экспертизу.

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