Банкам предстоит хранить данные о заемщиках в течение 75 лет – Росархив

Банкиры пока не поняли, хранить им данные или уничтожать

Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: После хранения сжечь

Банкам придется минимум в 2 раза увеличить расходы на хранение банковских документов, следует из письма, которое председатель правления НП «НПС» Алма Обаева направила первому зампреду ЦБ Сергею Швецову. К этому может привести утверждение проекта приказа, касающегося хранения банковских документов, подготовленного Федеральным архивным агентством (Росархив). В Минюсте «Ведомостям» подтвердили, что документ (опубликован на сайте Росархива) находится на регистрации и проходит экспертизу.