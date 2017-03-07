Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: От рубля больше не ждут крепкости

К концу 2017 года рубль ослабнет

Таковы прогнозы аналитиков «Сбербанк CIB», которые ожидают, что доллар вновь будет стоить 64 рубля

Эмма Терченко

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