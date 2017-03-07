Рынки
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: От рубля больше не ждут крепкости

К концу 2017 года рубль ослабнет

Таковы прогнозы аналитиков «Сбербанк CIB», которые ожидают, что доллар вновь будет стоить 64 рубля
Ослабление рубля приводит к увеличению инфляции и инфляционных ожиданий
Ослабление рубля приводит к увеличению инфляции и инфляционных ожиданий
Максим Стулов / Ведомости

В феврале курс рубля достиг максимальных значений на начало 2017 г., констатировали аналитики «Сбербанк CIB». До конца года они ожидают постепенного и устойчивого ослабления рубля. В феврале рубль укреплялся в основном из-за роста продажи валюты экспортерами, говорилось в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды». Роль притока спекулятивного иностранного капитала в укреплении рубля, напротив, преувеличена, считают в ЦБ. Цены на нефть по итогам месяца практически не изменились, а вот рубль укрепился на 3,1%, указывает регулятор. В понедельник к 20.00 мск доллар на Московской бирже стоил 58,32 руб.

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