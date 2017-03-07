Страховщики нашли способ заработать на собранных премиях

Страховые компании нашли способ заработать на собранных премиях: остатки этих средств они будут размещать через депозитные аукционы Московской биржи

Они будут размещать их через депозитные аукционы Московской биржи

Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Премии выходят на биржу

Страховые компании нашли способ заработать на собранных премиях: остатки этих средств они будут размещать через депозитные аукционы Московской биржи. Первой компанией, которая воспользовалась инструментом, стала «Альфастрахование»: на прошлой неделе страховщик провел тестовую сделку на 50 млн руб. «РГС жизнь» и «РЕСО-гарантия» изучают такую возможность, сказали их представители.