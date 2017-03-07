Страхование
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Премии выходят на биржу

Страховщики нашли способ заработать на собранных премиях

Они будут размещать их через депозитные аукционы Московской биржи
Страховые компании нашли способ заработать на собранных премиях: остатки этих средств они будут размещать через депозитные аукционы Московской биржи
Страховые компании нашли способ заработать на собранных премиях: остатки этих средств они будут размещать через депозитные аукционы Московской биржи
Андрей Гордеев / Ведомости

Страховые компании нашли способ заработать на собранных премиях: остатки этих средств они будут размещать через депозитные аукционы Московской биржи. Первой компанией, которая воспользовалась инструментом, стала «Альфастрахование»: на прошлой неделе страховщик провел тестовую сделку на 50 млн руб. «РГС жизнь» и «РЕСО-гарантия» изучают такую возможность, сказали их представители.

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