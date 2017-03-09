Предприятия с годовым оборотом от 40 млн рублей должны будут принимать карту «Мир»

Депутаты просят отложить начало обязательного приема карты «Мир» для предприятий с оборотом от 40 млн руб. в год

Однако не у всех есть такая возможность

Депутаты просят отложить начало обязательного приема карты «Мир» для предприятий с оборотом от 40 млн руб. в год, следует из заключения комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на соответствующий законопроект. Проект был одобрен в первом чтении, может быть принят в весеннюю сессию Госдумы (длится с января по июль) и тогда же может вступить в силу.

Сейчас закон обязывает принимать национальные карты те предприятия, доход которых не менее 120 млн руб., поправки предусматривают изменение этого критерия на годовой оборот в 40 млн руб. Сколько таких предприятий в России, депутаты уточнить не смогли.