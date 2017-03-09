Рынки
Статья опубликована в № 4276 от 09.03.2017 под заголовком: Рынки переварили политику

Политические риски уже не так будоражат рынки

Их участники все меньше играют на опережение и выжидают, пока завершится период неопределенности
Некоторые управляющие готовятся заработать на общих ожиданиях рынка, что волатильности до и после французских выборов не будет.
Некоторые управляющие готовятся заработать на общих ожиданиях рынка, что волатильности до и после французских выборов не будет.
Wang Ying / Zuma/TASS

С каждым новым политическим потрясением глобальные рынки приходят в себя все быстрее. Уже стали нарицательными слова, что после Brexit рынки восстанавливались три месяца, после выборов в США – три часа, а после итальянского референдума – три минуты. Это связано с тем, что институциональные инвесторы не совершают сделки перед крупными политическими событиями, но быстро возвращаются на рынок, когда становится ясен их исход, пишет WSJ.

24 июня 2016 г., на следующий день после британского референдума о выходе из ЕС, индекс FTSE World снизился на 4,9%. Затем был месяц волатильности, после чего FTSE World вернулся на прежний уровень. Перед ноябрьскими выборами президента США индекс прибавил 1,5%, а на итальянский референдум он почти не отреагировал. В Нидерландах 15 марта пройдут всеобщие выборы, а в апреле во Франции – президентские. Кандидат в президенты Марин Ле Пен обещает вывести Францию из еврозоны, если победит на выборах. Как показывают опросы, шансы на победу у Ле Пен невелики, но у инвесторов есть причина не верить им. Ни Brexit, ни победу Дональда Трампа опросы не предсказали. Однако опыт Brexit и президентских выборов в США показал, что даже исход, казавшийся маловероятным, открывает новые возможности.

Марк Карниуправляющий Банка Англии
По многим параметрам 15 минут славы центробанкиров подходят к концу, остаются считанные секунды. И это хорошо, это лучше, чем когда центробанки и денежная политика – единственные актеры в городе.
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