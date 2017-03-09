Персональные финансы

ВЦИОМ: 80% россиян против ограничений на расчеты наличными

До сих пор лишь 1% населения совершает покупки исключительно по «безналу», показал опрос
Согласно данным опроса, для большинства россиян наличные остаются преимущественным способом оплаты
Согласно данным опроса, для большинства россиян наличные остаются преимущественным способом оплаты
ТАСС

Предложение властей ограничить расчеты наличными деньгами около 80% россиян воспринимают как ущемление прав граждан, нежели как меру по борьбе с криминалом, взяточничеством и уклонением от уплаты налогов, следует из результатов нового опроса «ВЦИОМ-Спутник». По данным социологов, обратного мнения придерживается примерно 17% опрошенных. Причем почти треть (31%) тех, кто преимущественно использует безналичные платежи, считают предложенные ограничения полезными.

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Согласно данным опроса, для большинства россиян наличные остаются преимущественным способом оплаты. 32% респондентов заявили, что расплачиваются исключительно живыми деньгами, а 27% – преимущественно наличными. Если говорить о социально-демографических группах, то здесь имеются существенные различия. Например, среди 60-летних и старше только наличными расплачивается более половины всех опрошенных. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет исключительно «наличку» использует 17%, среди сельских жителей только наличные в ходу у 43% респондентов.

В то же время, как отмечают эксперты ВЦИОМа, оплата покупок карточкой или чеком для большинства жителей РФ пока не является повседневной нормой. Безналичную оплату как единственный способ расчетов использует лишь 1% населения, показал опрос.

По словам генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова, безналичные траты входят в быт медленно и осторожно; по-прежнему имеющие пластиковые карты россияне используют их в основном для снятия наличных, а не для платежей.

По данным ЦБ, держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным регулятора, – около 9% ВВП.

Народный лимит

Отвечая на вопрос о том, какой суммой следовало бы ограничить наличные расчеты, 59% респондентов назвали ту или иную цифру, и в среднем это 100 000 руб.

Как ранее сообщили «Ведомости», Минэкономразвития и Минфин среди вариантов борьбы с теневой экономикой обсуждают как запрет выдачи зарплаты наличными и ограничение оплаты наличными крупных покупок, так и введение муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. Кроме того, как одну из идей власти рассматривают введение ограничения на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, однако цена отсечения пока является предметом дискуссии.

Опрос ВЦИОМа показал, что вводить ограничения на наличные пока рано. «Вердикт однозначный: народ этого не поймет», – говорит Федоров. По его словам, данные опроса свидетельствуют, что люди не видят позитивных сторон, таких как борьба с коррупцией, которые вкладывают в идею ограничения наличных ее инициаторы. «Прочитывается другое, а именно – желание правительства взять под контроль личные расходы граждан, вторгнуться в приватную сферу. У нас каждый привык сам распоряжаться своими деньгами и не готов делегировать контроль кому-то еще», – отмечает Федоров.

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По мнению главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, нежелание населения отказываться от наличных объясняется инерцией, силой привычки и, возможно, боязнью перед новыми технологиями и сопутствующими им рискам, в том числе киберпреступностью. «Кроме того, у населения нет достаточного доверия к надежности банковской сферы и финансовой политике в целом. Поэтому люди предпочитают наличность как наиболее надежный способ сохранить сбережения», – говорит Лисоволик.

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