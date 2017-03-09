ВЦИОМ: 80% россиян против ограничений на расчеты наличными

До сих пор лишь 1% населения совершает покупки исключительно по «безналу», показал опрос

Предложение властей ограничить расчеты наличными деньгами около 80% россиян воспринимают как ущемление прав граждан, нежели как меру по борьбе с криминалом, взяточничеством и уклонением от уплаты налогов, следует из результатов нового опроса «ВЦИОМ-Спутник». По данным социологов, обратного мнения придерживается примерно 17% опрошенных. Причем почти треть (31%) тех, кто преимущественно использует безналичные платежи, считают предложенные ограничения полезными.

Согласно данным опроса, для большинства россиян наличные остаются преимущественным способом оплаты. 32% респондентов заявили, что расплачиваются исключительно живыми деньгами, а 27% – преимущественно наличными. Если говорить о социально-демографических группах, то здесь имеются существенные различия. Например, среди 60-летних и старше только наличными расплачивается более половины всех опрошенных. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет исключительно «наличку» использует 17%, среди сельских жителей только наличные в ходу у 43% респондентов.

В то же время, как отмечают эксперты ВЦИОМа, оплата покупок карточкой или чеком для большинства жителей РФ пока не является повседневной нормой. Безналичную оплату как единственный способ расчетов использует лишь 1% населения, показал опрос.

По словам генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова, безналичные траты входят в быт медленно и осторожно; по-прежнему имеющие пластиковые карты россияне используют их в основном для снятия наличных, а не для платежей.

По данным ЦБ, держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным регулятора, – около 9% ВВП.

Народный лимит Отвечая на вопрос о том, какой суммой следовало бы ограничить наличные расчеты, 59% респондентов назвали ту или иную цифру, и в среднем это 100 000 руб.

Как ранее сообщили «Ведомости», Минэкономразвития и Минфин среди вариантов борьбы с теневой экономикой обсуждают как запрет выдачи зарплаты наличными и ограничение оплаты наличными крупных покупок, так и введение муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. Кроме того, как одну из идей власти рассматривают введение ограничения на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, однако цена отсечения пока является предметом дискуссии.

Опрос ВЦИОМа показал, что вводить ограничения на наличные пока рано. «Вердикт однозначный: народ этого не поймет», – говорит Федоров. По его словам, данные опроса свидетельствуют, что люди не видят позитивных сторон, таких как борьба с коррупцией, которые вкладывают в идею ограничения наличных ее инициаторы. «Прочитывается другое, а именно – желание правительства взять под контроль личные расходы граждан, вторгнуться в приватную сферу. У нас каждый привык сам распоряжаться своими деньгами и не готов делегировать контроль кому-то еще», – отмечает Федоров.

По мнению главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, нежелание населения отказываться от наличных объясняется инерцией, силой привычки и, возможно, боязнью перед новыми технологиями и сопутствующими им рискам, в том числе киберпреступностью. «Кроме того, у населения нет достаточного доверия к надежности банковской сферы и финансовой политике в целом. Поэтому люди предпочитают наличность как наиболее надежный способ сохранить сбережения», – говорит Лисоволик.