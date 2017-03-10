Страхование
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Ремонт начитали дважды

Ремонт по ОСАГО может заработать только по новым полисам

Если законопроект пройдет дальнейшие чтения, автовладельцы со старыми договорами продолжат получать выплаты
Натуральное возмещение по ОСАГО будет действовать только по новым договорам, решил комитет Госдумы по финансовому рынку
Натуральное возмещение по ОСАГО будет действовать только по новым договорам, решил комитет Госдумы по финансовому рынку
Евгений Разумный / Ведомости

Натуральное возмещение по ОСАГО будет действовать только по новым договорам, решил комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг, законопроект не будет иметь обратной силы. Поправкам предстоит пройти еще второе чтение 15 марта. Таким образом, натуральное возмещение по ОСАГО, т. е. ремонт вместо выплат, для всех автовладельцев заработает только через год.

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