Ремонт по ОСАГО может заработать только по новым полисам

Натуральное возмещение по ОСАГО будет действовать только по новым договорам, решил комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг, законопроект не будет иметь обратной силы. Поправкам предстоит пройти еще второе чтение 15 марта. Таким образом, натуральное возмещение по ОСАГО, т. е. ремонт вместо выплат, для всех автовладельцев заработает только через год.

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