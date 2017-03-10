Верховный суд рекомендует регионам направлять дела держателей нот банка «Траст» в Басманный суд

Клиенты «Траста», вложившие средства в его кредитные ноты, которые уже два года пытаются вернуть свои средства в судах, имеют все меньше шансов на то, что их дела будут рассмотрены по месту их жительства, а не Басманным судом. Последний практически всегда встает на сторону банка, тогда как в регионах суды, наоборот, поддерживают держателей. Дело доходит до того, что клиенты банка меняют прописку, чтобы судиться в регионах, однако, похоже, и этой возможностью они не смогут воспользоваться.

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