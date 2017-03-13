Выплата по ОСАГО должна рассчитываться с учетом износа, постановил Конституционный суд

Страховая выплата по ОСАГО должна рассчитываться с учетом износа деталей
Евгений Разумный / Ведомости
Страховая выплата по ОСАГО должна рассчитываться с учетом износа деталей, по утвержденной ЦБ единой методике, а недостающую для полного ремонта сумму потерпевший вправе требовать через суд, но не со страховщика, а с виновника ДТП, постановил Конституционный суд (КС). Нельзя подвергать сомнению право пострадавшего на восстановление своего имущества до состояния, в котором оно было до аварии, заявил зампред суда Сергей Маврин (цитата по «Интерфаксу»), а человек, причинивший вред, обязан полностью возместить ущерб. Но если страховщик виновника ДТП оплатил ремонт автомобиля потерпевшего с заменой старых деталей на новые, доплачивать по суду тот уже ничего не должен.