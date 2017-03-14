Сколько стоит переписать испорченную кредитную историю

Если кредитная история «плохая», а кредит нужен сейчас, даже если кредитор согласится на его предоставление, то условия будут не самыми выгодными

Банки не любят заемщиков с испорченной репутацией. Тем, кто когда-либо допускал длительную (более трех месяцев) просрочку платежей, получить кредит в банке сегодня очень сложно.

По подсчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), из всех заемщиков, получивших кредит в банке в 2016 г., только 2,5% имели текущую просрочку сроком от 90 дней и еще у 4,9% были аналогичные просрочки в прошлом.

«По нашим данным, примерно треть заемщиков получает отказ по кредитной заявке в банке с формулировкой "плохая кредитная история”, – говорит директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов.

Если кредитная история плохая, а кредит нужен сейчас, даже если кредитор согласится на его предоставление, то условия будут не самыми выгодными: относительно высокие ставки или дополнительные требования по внесению залога или привлечению поручителей, предупреждает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Трудный путь к исправлению

Между тем микрофинансовые организации (МФО) и банки утверждают, что знают, как помочь таким заемщикам исправить ситуацию и вернуться в банки за кредитами.