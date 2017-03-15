ПФР забраковал 95% договоров о переводе средств в НПФ «Аквилон»

«В 2016 г. по всей системе НПФ примерно в 55% случаев причина отказа в переходе – наличие заявления о переходе в другой фонд с более поздней датой», – делится статистикой представитель ПФР
Е. Разумный / Ведомости
Доля забракованных Пенсионным фондов России (ПФР) договоров о переводе средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Аквилон» – 95%, рассказали два контрагента фонда и генеральный директор другого НПФ, знакомые с данными ПФР. Гендиректор «Аквилона» Елена Валитова отказалась от комментариев. НПФ «Аквилон» подал в ПФР 25 000 заявлений и 86 000 договоров, ПФР одобрил лишь 4000, сообщил гендиректор другого НПФ, знакомый с данными ПФР. Представитель ПФР предварительно подтвердил эти цифры.