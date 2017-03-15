Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: Фонд пенсионного брака

ПФР забраковал 95% договоров о переводе средств в НПФ «Аквилон»

Каждое третье заявление не прошло, потому что от тех же заявителей позже поступили заявления на перевод средств в другой НПФ

Илья Усов

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