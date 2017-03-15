«Тинькофф банк» раcсказал о заработке на продаже страховок клиентам, оформляющим у него кредит

Представитель «Тинькофф» назвал коммерческой тайной банка выплаты клиентам, застрахованным от несчастного случая и болезней
А. Гордеев / Ведомости
В 2016 г. «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование» (TCS Group) заработали на продаже сопутствующих потребительским кредитам страховок 3,6 млрд руб., говорится в международной отчетности группы. Прежде эти данные группа включала в процентный доход.
Если заемщик специально не указывает в заявлении на кредит, что не хочет страховки, он автоматически подключается к договору страхования, сказано в тарифах банка, а страховая защита стоит в месяц 0,89% суммы задолженности. При выдаче кредита банк страхует заемщика от болезней и несчастного случая.