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Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: Не донес – не подписывай

ЦБ планирует исключать из реестра аудиторов, если они не раскроют информацию о клиентах

Взамен он может запретить клиентам отказывать аудиторам даже в раскрытии коммерческой информации
Исключать из реестра ЦБ планирует аудиторов и в том случае, если в течение пяти лет аудитор неоднократно нарушал порядок предоставления информации ЦБ
Исключать из реестра ЦБ планирует аудиторов и в том случае, если в течение пяти лет аудитор неоднократно нарушал порядок предоставления информации ЦБ
А. Гордеев / Ведомости

Центробанк хотел бы ввести не менее семи требований к аудиторам, которые желают аудировать поднадзорные ему компании, следует из предложений ЦБ, направленных в Минфин («Ведомости» с ними ознакомились). Выполнение этих правил станет основанием для вступления в реестр, ЦБ намерен вести два реестра аудиторов: один для аудиторских компаний, другой – для индивидуальных аудиторов и руководителей аудиторских проверок.

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