ЦБ планирует исключать из реестра аудиторов, если они не раскроют информацию о клиентах

Исключать из реестра ЦБ планирует аудиторов и в том случае, если в течение пяти лет аудитор неоднократно нарушал порядок предоставления информации ЦБ

Центробанк хотел бы ввести не менее семи требований к аудиторам, которые желают аудировать поднадзорные ему компании, следует из предложений ЦБ, направленных в Минфин («Ведомости» с ними ознакомились). Выполнение этих правил станет основанием для вступления в реестр, ЦБ намерен вести два реестра аудиторов: один для аудиторских компаний, другой – для индивидуальных аудиторов и руководителей аудиторских проверок.