ФРС помогла рублю отыграть недельный обвал нефти

Рубль резко укрепился после вчерашнего повышения ставки ФРС. К 13.30 мск доллар снизился на 43 коп. до 57,97 руб., евро — на 50 коп. до 62,10 руб. То есть фактически курсы вернулись к уровням первой недели марта, свидетельствуют данные биржи.

ФРС повысила ставки на 25 б. п. до 1%, но больше практически ничего не предложила рынку: регулятор точно так же прогнозирует еще два «постепенных» повышения ставок в 2017 г., пишут аналитики «Сбербанк CIB», такая осторожность какое-то время может оказывать давление на доллар. Это решение само по себе не стало сюрпризом, однако рынок был разочарован тем, что ФРС фактически повторила свои прежние оценки и не ужесточила риторику, говорится в их обзоре, однако это привело к резкому снижению курса доллара и доходности гособлигаций США.

До этого курс рубля к доллару планомерно снижался — сказалось падение цен на нефть. К 8 марта баррель Brent подешевел почти на 5%, пробив диапазон, в котором находился с начала года, писали аналитики «Сбербанк CIB». Это, в свою очередь, произошло из-за увеличения коммерческих запасов нефти в США, а также после увеличения объемов экспорта топлива из страны. После 8 марта доллар ни разу не уходил ниже 58,75 руб.

В пользу рубля теперь помимо ФРС могут сыграть дорожающая нефть (вчера майские фьючерсы Brent подорожали на $0,89 до $51,81/баррель) и налоговый период, пик выплат по которому приходится на 27-28 марта.

С утра Brent торгуется по $52,4 за баррель, дорожая на 1,1% с начала дня из-за снижения курса доллара. Reuters также сообщил о недельном снижении запасов в США впервые с начала 2017 г.

Текущее повышения ставки ФРС не будет оказывать долгосрочного влияния на рынки, так как это решение не стало сюрпризом и к моменту заседания ФРС уже было рынками учтено, считает Денис Давыдов из Nordea. Безусловно, политика ФРС оказывает влияние на развивающиеся рынки, рубль не является исключением, считает он, но ключевым ориентиром для рубля продолжают оставаться нефтяные цены и политика ЦБ.

Курс рубля по-прежнему представляется завышенным и в среднесрочной перспективе сохранится тенденция к ослаблению российской валюты, полагает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Но до конца недели курс по отношению к доллару может составлять 57,9-59 руб.

В 2017 г. ФРС повысит ставку еще два раза, следует из прогноза американского регулятора. Нынешнее повышение связано с тем, что в ФРС видят неуклонный рост мировой экономики. «Мы наблюдали прогресс экономики на протяжении последних нескольких месяцев, который в точности соответствовал нашим ожиданиям», — констатировала в ходе своего в ыступления по итогам решения ФРС его председатель Джанет Йеллен (цитата по Reuters).