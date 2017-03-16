Положение еще одного пошатнувшегося банка в Татарстане ухудшилось

Казанский банк «Спурт» в четверг, 16 марта, перестал проводить платежи компаний. Об этом «Ведомостям» сообщили в колл-центре кредитной организации. По словам оператора, с четверга банк проводит только налоговые и зарплатные платежи. До этого все платежи проводились, хотя и с задержкой, сообщил он. Непроведение платежей означает, что у банка может возникнуть картотека.

В банке также продолжают действовать ограничения на снятие наличных для населения — их «Спурт» ввел в понедельник. Тогда банк ограничил выдачу наличных 50 000 руб. в сутки в отделениях банка и в банкоматах. В четверг банк ограничения ужесточил — с карт теперь можно получить не более 28 000 — 29 000 руб., следует из слов сотрудника колл-центра. Со вкладов по-прежнему можно снять лишь 50 000 руб. в сутки.

«Спурт» начал испытывать проблемы с ликвидностью после отзыва лицензий у Татфондбанка и Интехбанка в начале марта. Банк потерял несколько миллиардов рублей из-за паники клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве у банка лицензии, заявила предправления и крупнейший акционер «Спурта» (30%) Евгения Даутова: «Суммы, которые выносились из касс банка, были астрономические» (цитата по «Интерфаксу»). Отток средств составлял до 400 млн руб. в день, тогда как до этого в среднем за день клиенты снимали 20–50 млн руб., заявила Даутова. В понедельник она пообещала, что ликвидность в ближайшие дни восстановится и банк будет работать в обычном режиме. «Спурт» поддержали другие банки, предоставив рефинансирование. «В банке много активов», — заверила Даутова.

Один из топ-менеджеров банка из топ-100 рассказывал «Ведомостям», что на днях банк получал предложение от «Спурта» приобрести эту кредитную организацию. Представитель банка сообщил «Ведомостям» во вторник, что такой информации у него нет.

«Спурт» занимает 143-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». В основном банк привлекал средства населения и размещал их в кредиты компаниям, следует из его отчетности. На 1 февраля банк привлек 11,8 млрд руб. средств населения, а от компаний — втрое меньше, около 4 млрд руб. При этом корпоративный кредитный портфель у банка составляет 12,9 млрд руб., а розничный — 1,8 млрд. На сайте «Спурта» говорится, что он ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. На 1 февраля нормативы ликвидности банк не нарушал. Значение норматива текущей ликвидности Н3 — 62,7% при минимуме 50%. Рейтингов у банка нет.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя «Спурта».