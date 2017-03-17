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Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Неликвидные пенсионеры

НПФ могут получить себе в пакеты бонды ВЭБа, в которые упакованы неликвидные активы

Они достанутся фондам вместе с новыми клиентами
Самым большим будет переход в пенсионные фонды из государственной управляющей компании, ожидает замминистра финансов Алексей Моисеев
Самым большим будет переход в пенсионные фонды из государственной управляющей компании, ожидает замминистра финансов Алексей Моисеев
А. Гордеев / Ведомости

Для реализации концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают ЦБ и Минфин, будет предусмотрен пятилетний переходный период, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы полагаем, что в какой-то момент счета граждан по ИПК и счета граждан по ОПС (обязательное пенсионное страхование. – «Ведомости») должны быть объединены», – сказал он. Однако, по его словам, учитывая, что после введения ИПК будут большие перетоки клиентов, переходный период должен быть значительным. Самым большим будет переход в пенсионные фонды из государственной управляющей компании (ГУК), ожидает Моисеев: за пять лет фонды сделают все, чтобы привлечь оттуда людей.

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