ЦБ: данные карт части россиян были скомпрометированы

«Мы сейчас получили информацию из Интерпола, где достаточно большой объем скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам», — сообщил на XIX Всероссийской банковской конференции замначальника ГУБиЗИ ЦБ Артем Сычев. По его словам, эта информация точечно доведена до участников рынка, чьи блоки карт были засвечены в базе злоумышленников.

Скорее всего, эти данные были получены в результате скимминга в банкоматах в Юго-Восточной Европе — это карты, которые использовались при поездке за рубеж, в частности в Болгарии, Румынии. Информация пришла по линии румынских коллег, там 500 Мб информации, указывает Сычев. Речь идет о большом количестве карт нескольких российских банков.

«Мы банки предупредили, дальше они должны сами принять меры», — сказал Сычев. Кто-то может перевыпустить карты, например.

В России же мошенники теряют интерес к краже денег через банкоматы. В 2016 г. доля хищений у физических лиц снизилась до 16,5% с 30% годом ранее, сообщал Центробанк. Всего с карт россиян злоумышленники похитили 1,08 млрд руб., годом ранее - 1,15 млрд. Из них на хищения через банкоматы пришлось 175 млн руб. в прошлом году и 311,3 млн руб. в 2015 г.

Одновременно растет количество краж с банковских карт в интернете: с 50% (570 млн руб.) в 2015 г. до 67% в 2016 г. (714,9 млн). Причина в том, что для подтверждения такого рода транзакций, когда нет физического носителя в виде карты, подтверждение осуществляется в недоверенной операционной среде и злоумышленники используют уязвимости для получения доступа к карте, рассказывал консультант центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert) Артем Сударенко.