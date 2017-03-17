Банки

Экс-гендиректор Barclays возвращается в Лондон

Боб Даймонд вместе с катарскими инвесторами покупает одного из старейших брокеров Великобритании
Американский банкир Боб Даймонд возвращается в лондонский Сити спустя пять лет после ухода из Barclays
Американский банкир Боб Даймонд возвращается в лондонский Сити спустя пять лет после ухода из Barclays
Moritz Hager / swiss-image.ch

Американский банкир Боб Даймонд возвращается в лондонский Сити спустя пять лет после ухода из Barclays. Контролируемая им инвесткомпания Ellsworthy и катарский инвестбанк QInvest приобретут испытывающего проблемы брокера Panmure Gordon & Co.

Они оценили его в 15,5 млн фунтов стерлингов ($19,2 млн) и заплатят по одному фунту за каждую акцию Panmure. При этом QInvest уже владеет 43% акций брокерской компании, являясь ее крупнейшим акционером.

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