Экс-гендиректор Barclays возвращается в Лондон

Американский банкир Боб Даймонд возвращается в лондонский Сити спустя пять лет после ухода из Barclays

Боб Даймонд вместе с катарскими инвесторами покупает одного из старейших брокеров Великобритании

Американский банкир Боб Даймонд возвращается в лондонский Сити спустя пять лет после ухода из Barclays. Контролируемая им инвесткомпания Ellsworthy и катарский инвестбанк QInvest приобретут испытывающего проблемы брокера Panmure Gordon & Co.

Они оценили его в 15,5 млн фунтов стерлингов ($19,2 млн) и заплатят по одному фунту за каждую акцию Panmure. При этом QInvest уже владеет 43% акций брокерской компании, являясь ее крупнейшим акционером.