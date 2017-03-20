Биржевые фонды (ETF) обогнали по активам хедж-фонды

В январе – феврале чистый приток средств в ETF составил рекордные $131 млрд (данные ETFGI, их цитирует FT). 2016 год для биржевых фондов также был рекордным – инвесторы влили в них $390 млрд. «После президентских выборов в США мы видим огромный приток средств в ETF, инвестирующих в акции США, – отмечает стратег UBS Ник Нелсон. – И это способствует росту фондового рынка». С 9 ноября индекс DJ вырос на 12,5% и в начале марта достиг рекордного значения в 21115,55 пункта.

Активы под управлением ETF достигли $3,55 трлн – они впервые обошли хедж-фонды с $3,01 трлн активов. ETF появились в начале 90-х гг., спустя более 40 лет с тех пор, как в 1949 г. был зарегистрирован первый хедж-фонд. ETF – это дешевые фонды с пассивным управлением, обычно они ориентированы на какой-то фондовый индекс. Средние комиссионные за вложенные $10 000 составляют $23 в год, рассказал WSJ гендиректор ETF.com Дейв Нейдиг, а у ультрадешевых фондов iShares Core – $4. Хедж-фонды – это фонды с активным управлением, и советы их консультантов обходятся инвесторам недешево. В среднем они платят 2% от активов за управление и 20% от заработанной прибыли.