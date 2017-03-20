Страхование
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Allianz подстрахует Сбербанк

«Сбербанк страхование жизни» может возглавить выходец из Allianz

Гендиректором компании может стать зампред Фонда социального страхования Алексей Руденко
Ранее страховщика жизни в Сбербанке возглавлял еще один выходец из Allianz – Максим Чернин. Универсальным страховщиком Сбербанка – «Сбербанк страхование» – руководит экс-гендиректор российской «дочки» Allianz Ханнес Чопра
Ранее страховщика жизни в Сбербанке возглавлял еще один выходец из Allianz – Максим Чернин. Универсальным страховщиком Сбербанка – «Сбербанк страхование» – руководит экс-гендиректор российской «дочки» Allianz Ханнес Чопра
М. Стулов / Ведомости

Зампред правления Фонда социального страхования (ФСС) Алексей Руденко покидает свой пост, чтобы возглавить компанию по страхованию жизни в Сбербанке, сообщили «Ведомостям» человек, близкий к группе Сбербанка, и топ-менеджер крупной страховой компании. Сам Руденко подтвердил, что покидает фонд ради работы в страховой компании, в какой именно и на какой должности – не сообщил. Представитель «Сбербанк страхование жизни» от комментариев отказался. Представитель ФСС сообщил, что Руденко работал в фонде с 2015 г., отвечал, в частности, за формирование бюджета, централизацию выплат по карте «Мир», но теперь решил свой пост покинуть. О новом месте работы Руденко он говорить не стал.

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