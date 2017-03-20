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Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Двойные стандарты Промсвязьбанка

Промсвязьбанк заработал на роспуске резервов

Этот показатель дал чистой прибыли прирост в 10 млрд рублей по РСБУ по сравнению с МСФО
Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО оказалась почти в 6 раз ниже, чем по РСБУ: 2,1 млрд руб.
Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО оказалась почти в 6 раз ниже, чем по РСБУ: 2,1 млрд руб.
А. Гордеев / Ведомости

Чистая прибыль Промсвязьбанка по международным и российским стандартам существенно разошлась: 2,1 млрд и 12,1 млрд руб. соответственно. По РСБУ большую часть прибыли – 10,1 млрд руб. – банк получил в IV квартале 2016 г. за счет роспуска резервов. «Из-за специфики отчетности по РСБУ мы вынуждены были держать резервы по ряду клиентов, фактически не относящихся к проблемным», – объяснял тогда зампред правления Промсвязьбанка Владимир Мамакин.

Эти сделки не отразились в МСФО – банк заработал лишь 400 млн руб. в IV квартале. Это Мамакин в пятницу объяснил все той же спецификой отчетности: «Мы никогда не сможем обеспечить более-менее равные резервы по МСФО и РСБУ. Была погашена часть кредитов, которая по РСБУ была зарезервирована сильно, а по МСФО была оценена по справедливой стоимости. Поэтому по МСФО у нас роспуск резервов по погашению этого портфеля плюс-минус нулевой, а по РСБУ было большое восстановление».

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