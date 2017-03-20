АСВ впервые поучаствует в банкротстве страховщика

АСВ выступает конкурсным управляющим при банкротстве страховых организаций с 21 декабря 2016 г.

До сих пор в страховую компанию назначался независимый конкурсный управляющий по выбору саморегулируемой организации

Московский арбитраж 17 марта признал страховую компанию «Антал-страхование» банкротом и открыл в ее отношении конкурсное производство, возложив функции конкурсного управляющего на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Это первый случай, когда АСВ примет участие в процедуре банкротства страховой компании.

АСВ выступает конкурсным управляющим при банкротстве страховых организаций с 21 декабря 2016 г. – соответствующий закон был принят летом 2016 г. До его вступления в силу в страховую компанию назначался независимый конкурсный управляющий по выбору саморегулируемой организации. Если управляющий оказывался не способен предотвратить необоснованный вывод активов из страховой компании, ЦБ должен был добиваться прекращения его деятельности через суд.

Такой порядок оказался неэффективным: большинство банкротств страховщиков (например, «Ростра», «Россия», «Восхождение») заканчивались неудовлетворением требований большинства конкурсных кредиторов, в том числе страхователей и выгодоприобретателей по добровольным видам страхования, указывал Минфин летом в пояснительной записке к законопроекту.

Новый закон унифицирует механизмы конкурсного производства в делах о банкротстве страховщиков, банков и НПФ. Конкурсное производство в отношении страховщика вводится на год, но по ходатайству участвующего в деле о банкротстве лица срок может быть продлен еще на полгода.

Компания «Антал-страхование» располагала лицензиями на ОСАГО, добровольное личное страхование (кроме добровольного страхования жизни) и добровольное имущественное страхование – в июне 2016 г. ЦБ их отозвал. В 2015 г. страховщик собрал 438,9 млн руб. премий, выплатил клиентам 261,6 млн руб., свидетельствуют данные регулятора.

Отчет АСВ о результатах конкурсного производства в отношении «Антал-страхования» суд рассмотрит 13 марта 2018 г.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя АСВ.