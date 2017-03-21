ЦБ просит отчет о развитии карты «Мир»

Теперь банки регулярно сообщают о развитии национальной карты не только в НСПК, но и в ЦБ

Отчет о развитии карты «Мир» с банков теперь просит не только Национальная система платежных карт (НСПК), но и Центробанк. В конце февраля – начале марта банки получили письмо регулятора, в котором говорилось о необходимости еженедельно сдавать в ЦБ информацию о количестве банкоматов и POS-терминалов, которые принимают карту «Мир». О получении таких писем «Ведомостям» рассказали руководители карточных департаментов двух банков и один из финансистов.