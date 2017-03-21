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Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Минфин переоценил рубль

Рубль стоит дороже на 10–12%, чем должен

Так считают в Минфине, который активно скупает валюту для финансирования бюджета
Рубль переукреплен на 10–12% от фундаментальных значений, заявил министр финансов Антон Силуанов
Рубль переукреплен на 10–12% от фундаментальных значений, заявил министр финансов Антон Силуанов
Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль переукреплен на 10–12% от фундаментальных значений, заявил министр финансов Антон Силуанов. Это выгодный момент для того, чтобы Минфин покупал валюту для финансирования текущих валютных обязательств бюджета, сообщил он. «Мы уже купили $500 млн и сейчас видим, что курс опять укрепился», – сообщил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). До конца года Минфин предполагает купить до $1 млрд.

После заявления Силуанова рубль начал слабеть. В понедельник к 15.10 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 57,6 руб., что на 40 коп. больше предыдущего закрытия. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15.00 мск снизилась на 0,95% до $51,27 за баррель.

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