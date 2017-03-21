Страховой рынок стал расти быстрее

Страховой рынок впервые за четыре года стал расти быстрее
Е. Кузьмина / Ведомости
Страховой рынок впервые за четыре года стал расти быстрее – в 2016 г. он вырос на 15,3% до 1,18 трлн руб., подсчитали аналитики рейтингового агентства RAEX. В абсолютном выражении рынок увеличился на 157 млрд руб., больше половины этой суммы – 86 млрд руб. – принесло страхование жизни (см. врез). Из них на 21,6 млрд руб. премии увеличила «Сбербанк страхование жизни», которая впервые вошла в пятерку крупнейших компаний по сборам.