Страхование
Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Страховщики начали новую жизнь

Страховой рынок стал расти быстрее

Его подстегнули страховщики жизни, активно продающие через банки полисы инвестиционного страхования жизни
Страховой рынок впервые за четыре года стал расти быстрее
Страховой рынок впервые за четыре года стал расти быстрее
Е. Кузьмина / Ведомости

Страховой рынок впервые за четыре года стал расти быстрее – в 2016 г. он вырос на 15,3% до 1,18 трлн руб., подсчитали аналитики рейтингового агентства RAEX. В абсолютном выражении рынок увеличился на 157 млрд руб., больше половины этой суммы – 86 млрд руб. – принесло страхование жизни (см. врез). Из них на 21,6 млрд руб. премии увеличила «Сбербанк страхование жизни», которая впервые вошла в пятерку крупнейших компаний по сборам.

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