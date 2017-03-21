UBS грозит штраф до 4,9 млрд евро

Отвечать на суде предстоит не только самому UBS, но также его французскому подразделению и нескольким сотрудникам

Швейцарский банк UBS не смог договориться с Францией, обвиняющей его в помощи богатым французским гражданам прятать деньги от налогов, сообщают Bloomberg и FT. Переговоры зашли в тупик, поскольку стороны не смогли договориться о размере выплаты. UBS хотел урегулировать обвинения за 300 млн евро: столько же он заплатил по аналогичному соглашению с Германией. Французские прокуроры настаивали на 1,1 млрд евро, которые UBS зарезервировал на эту тяжбу в 2014 г.