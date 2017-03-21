Банки
Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Дорогая банковская тайна

UBS грозит штраф до 4,9 млрд евро

За помощь французским клиентам прятать средства от налогов
Отвечать на суде предстоит не только самому UBS, но также его французскому подразделению и нескольким сотрудникам
Отвечать на суде предстоит не только самому UBS, но также его французскому подразделению и нескольким сотрудникам
Mark Lennihan / AP

Швейцарский банк UBS не смог договориться с Францией, обвиняющей его в помощи богатым французским гражданам прятать деньги от налогов, сообщают Bloomberg и FT. Переговоры зашли в тупик, поскольку стороны не смогли договориться о размере выплаты. UBS хотел урегулировать обвинения за 300 млн евро: столько же он заплатил по аналогичному соглашению с Германией. Французские прокуроры настаивали на 1,1 млрд евро, которые UBS зарезервировал на эту тяжбу в 2014 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике