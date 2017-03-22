Банки

ЦБ может запретить банкам, в отношении которых введен мораторий, удовлетворять неденежные требования

Сейчас действие моратория распространяется только на денежные выплаты
Действие моратория следует распространить не только на денежные требования, но и на неденежные
Действие моратория следует распространить не только на денежные требования, но и на неденежные
Евгений Разумный / Ведомости

Действие моратория, который ЦБ вводит в отношении пошатнувшихся банков, следует распространить не только на денежные требования, но и на неденежные, чтобы ограничить возможность вывода активов недобросовестными банкирами, заявил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Идея сейчас обсуждается с ЦБ, поправки будут сформулированы позже, уточнил он. Проблемные банки могут выводить активы не только путем денежных выплат, но и передавая иное имущество, не дожидаясь конкурсного производства, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев: «Поэтому регулятор предлагает распространить мораторий также на неденежные требования».

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