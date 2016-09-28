Ситуация с долговым бременем российских заемщиков улучшается

Постепенное восстановление рынка розничного кредитования в текущем году может служить поводом для беспокойства некоторых аналитиков. Теоретически кредитный бум чреват рядом негативных последствий как для граждан, так и для банков: рост закредитованности может привести к непосильной долговой нагрузке на заемщиков, а это, в свою очередь, выльется в рост плохих долгов и проблемы в банковском секторе.

Но насколько сейчас велик такой риск, и нужно ли срочно пресекать робкие попытки увеличить выдачу кредитов населению? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на структуру заемщиков.

Известно, что наиболее критичная группа с точки зрения возможного неисполнения обязательств – это заемщики с небольшими доходами, потому что они в основном пользуются короткими необеспеченными кредитами и займами с высокой процентной ставкой. Но, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), нагрузка на таких клиентов банков в последнее время не только не растет, но и снижается: отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к месячному доходу заемщиков с наименьшими заработками весной снизилось до 27,3% с 30% годом ранее.

У заемщиков других групп наблюдается обратная картина: у клиентов со средними доходами этот показатель за год вырос с 26,8% до 28,2%, а с наибольшими – с 22,8% до 24,8%. Таким образом, мы наблюдаем более разумное перераспределение долгового бремени населения в пользу более богатых заемщиков. Более того, сами цифры, показывающие отношение платежей по кредиту к доходам, пока не внушают больших опасений.

Другой важный момент – изменение структуры кредитного портфеля. По данным НБКИ, задолженность россиян по обеспеченным займам, то есть ипотеке и автокредитам, весной текущего года впервые превысила задолженность по необеспеченным (потребительские кредиты, кредитные карты, POS-кредитование). Более того, в последнее время практически не увеличивалась доля автокредитов: на них в середине года пришлось 9,55% розничного портфеля против 9,06% на начало 2016 г. и 9,49% – на начало 2015 г. Зато рост демонстрирует ипотека, которая захватила более 41% розничного портфеля, в то время как в начале года на нее приходилось чуть более 39%, а еще годом раньше – лишь 33,4%.

Такое изменение структуры портфеля напрямую влияет на его качество и, соответственно, на будущую динамику просрочки, поскольку залоговые кредиты обслуживаются гораздо лучше, чем беззалоговые. По нашим данным, сейчас доля ипотечных кредитов, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, составляет 4% от общего портфеля кредитов данного вида, по автокредитам этот показатель равен 9%. А это в разы меньше, чем аналогичные показатели по необеспеченным кредитам: по кредитным картам и по кредитам на покупку потребительских товаров уровень просрочки находится в диапазоне 15-18%.

Стоит также отметить, что в последнее время не только снижалась доля необеспеченных кредитов в общем портфеле, но и уменьшался портфель необеспеченных кредитов в номинальном выражении. Если на начало 2016 г., по данным НБКИ, объем таких кредитов составлял 5,3 трлн руб., то по итогам первого полугодия он сократился до менее 5 трлн руб. Таким образом, наиболее рискованные кредитные инструменты занимают все меньший объем в портфелях банков.

В связи с этим мы считаем, что у рынка розничного кредитования есть потенциал роста, а риск бума в области необеспеченного кредитования и его возможных последствий пока не очень высок.

В то же время, чтобы дальнейший рост розничного кредитования не вызывал опасений, банкам стоит сохранить внимательный подход к выбору новых клиентов и отслеживанию изменения платежеспособности действующих заемщиков, особенно в условиях рисков снижения реальных доходов населения. Банкам нужно более детализированно сегментировать заемщиков, учитывать дополнительные факторы риска и усилить риск-аналитику на всех этапах работы с клиентами.

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