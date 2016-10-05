Рублевые активы служат инвесторам спасением от околонулевой доходности на Западе

Как показывает практика прогнозов, точно предсказать валютные курсы инвестиционные банки не в состоянии, они могут лишь указать на противоборствующие курсообразующие факторы, значимость которых постоянно меняется. Стоит, например, упомянуть консенсус-прогноз по укреплению доллара относительно евро в этом году, основанный на разнице, пусть и не очень значительной, в процентных ставках. На деле в этом году евро укрепился к доллару, даже несмотря на Brexit. Вероятно, аналитики не учли существенный профицит текущего счета еврозоны в 350 млрд евро, обусловленный торговым профицитом экспортоориентированной Германии; у США, в свою очередь, хронический дефицит торгового баланса. Возможно, что евро сейчас переоценен относительно доллара, но интересно, что усилия Европейского центрального банка, фактически направленные на ослабление евро, пока не приводят к успеху, несмотря на проведение масштабной политики количественного смягчения. Также не приводит к желаемому ослаблению иены к доллару ультрамягкая монетарная политика Банка Японии – напротив, иена в этом году укрепилась.

Вышеизложенное важно в контексте курса рубля: можно сколь угодно долго говорить о желательности слабого рубля для бюджета, импортозамещения и т. д., но, с другой стороны, при плавающем курсе у властей не так много инструментов для ослабления рубля, если есть рыночные причины для его укрепления. Разве что начать массированную денежную эмиссию для финансирования дефицита госбюджета. А то вербальные интервенции уже не слишком помогают.

Основная причина укрепления российской валюты в последние месяцы – то, что рубль предлагает одну из лучших возможностей для carry trade (когда трейдер берет кредит в валюте с низкими ставками и инвестирует в активы, номинированные в валюте с высокими ставками). Действительно, если по рублевым облигациям ставки составляют в настоящее время 9-12% годовых, то многие активы в развитых странах, в частности, облигации Европы и Японии, торгуются с отрицательной доходностью. Спасаясь от околонулевой доходности, инвесторы, управляющие активами на $163 млрд, включились в процесс, который крупнейшая управляющая компания мира BlackRock окрестила «великим переселением» в облигации развивающихся стран, в том числе российские. Доходность гособлигаций этих стран в несколько раз выше, чем на развитых рынках, а их экономики, в целом, растут быстрее (в России, правда, ВВП пока снижается). По данным ЦБР, по состоянию на 1 июля нерезиденты владели ОФЗ на сумму 1,35 трлн руб. (примерно 33,6% рынка).

Поскольку российский Центральный банк снижает ключевую ставку вяло и неохотно (и дал понять, что до конца года вряд ли этого стоит ждать), а западные центробанки пока не готовы отказываться от мягкой денежной политики (ФРС США, несмотря на вероятность повышения ставки в декабре, снизила на последнем заседании долгосрочный прогноз по ставке с 3% до 2,9%), операции carry trade c российским рублем, скорее всего, останутся актуальными в среднесрочной перспективе. Это обусловит сохранение тренда на стабильность и даже легкое укрепление рубля. Кроме того, положительное сальдо счета текущих операций хоть и снижается, но сохраняется; по предварительной оценке Банка России, в январе-августе оно составило $14,8 млрд. Это также работает на рубль.

Цены на нефть, тоже, судя по всему, относительно стабилизировались. В конце сентября ОПЕК объявила, вероятно, самое важное решение за последние несколько лет своего существования, подразумевающее сокращение добычи с 33,2 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей. Однако официальное соглашение, если и будет принято, то только 30 ноября в Вене после ряда консультаций. Если страны ОПЕК придут к некоему согласию, то к договоренности смогут подключиться и другие нефтеэкспортеры. Мы, как и до встречи в Алжире, по-прежнему считаем, что шансы достижения договоренности превышают вероятность противоположного результата. Но при этом не ждем какого-либо невероятного роста цен на нефть; его потенциал ограничивает верхняя планка, определяемая себестоимостью добычи у сланцевых компаний в США. В случае достижения конкретных договоренностей цена на нефть может быстро приблизиться к $55 за баррель, чего рынок ждал только в более долгосрочной перспективе. И хотя зависимость курса рубля от котировок нефти в последнее время несколько снизилась, она все равно остается значительной.

Впрочем, риском для курса рубля остается геополитика, влияние которой рынок, с нашей точки зрения, пока недооценивает. Последние события вокруг Сирии по сути ознаменовали новый виток напряженности в отношениях России с Западом. Есть и экономические риски, например, увеличения дефицита бюджета, кроме того, статистика свидетельствует о снижении объема корпоративных валютных депозитов в российских банках. Наконец, ФРС может начать более энергично повышать процентную ставку, если ускорится инфляция в США. Но все же в ближайшие месяцы с большей долей вероятности можно ожидать более-менее стабильного курса рубля с перспективой небольшого укрепления.

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