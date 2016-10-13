Как дать в долг другу и спать спокойно

Одолжить и спать спокойно

Взять взаймы у родственников, друзей, знакомых или дать денег в долг – обычное дело для россиян. Ведь это проще, чем занимать в банке.

Примерно год назад к одному из наших доверителей обратился старый знакомый, который на протяжении долгих лет успешно занимался автобизнесом и специализировался на перепродаже дорогих спортивных машин. Через него наш клиент неоднократно продавал и покупал машины для семьи. Автодельцу не хватало около 5 млн руб., чтобы выкупить «срочно продававшийся с большим дисконтом почти новый Мерседес S500», и он предложил нашему клиенту поучаствовать в деле, одолжив недостающую сумму. Машина востребованная, должна уйти по хорошей цене в течение одной-двух недель, так что 5 миллионов быстро вернутся с добавкой в 700 000–900 000 руб., рассуждал доверитель, принимая заманчивое предложение. Но автоделец денег не вернул ни через неделю, ни через месяц.

Долг был оформлен простой распиской о получении денег, написанной трудночитаемым почерком; впоследствии ее пришлось буквально расшифровывать. При этом она не содержала даты передачи денег, срока возврата, процентов по займу, а просто фиксировала получение суммы. Должник несколько месяцев успешно скрывался. Пришлось обращаться в суд, который лишь совсем недавно вынес решение в пользу нашего доверителя.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, помогая близким или знакомым, необходимо заранее подумать о некоторых формальностях, которые являются гарантией возврата долга.

Расписка или договор

Чаще всего, оформляя долговые отношения, граждане ограничиваются распиской – по незнанию или с верой в порядочность заемщика. Но зачастую должники, по всей видимости, изначально не планируя возвращать деньги, пишут ее неразборчиво, неверно указывают паспортные данные и проч. Явное мошенничество с целью последующего оспаривания сделки – чужая подпись в расписке. Многие долговые документы выглядят и вовсе лаконично – на клочке бумаги:«Я, Смирнов Иван Иванович, взял в долг 5 000 000 руб.». Конечно, такая бумага тоже является документом, подтверждающим наличие долга, но всерьез рассчитывать на взыскание по ней даже в судебном порядке крайне неосмотрительно.

Расписка имеет реальную силу, если в ней указаны ФИО заимодавца и заемщика, паспортные данные и адреса регистрации обоих, сумма долга (лучше прописью), цель передачи денег, подтверждение факта их получения должником, включая его подпись с расшифровкой, а также дата и место их передачи, срок, на который ссужались деньги. Лучше, если она будет написана должником собственноручно в присутствии заимодавца, который предварительно проверит паспортные данные должника и действительность паспорта по базе ФМС. Полезно, если в расписке будут фигурировать подписи свидетелей, которые присутствовали при передаче денег и при необходимости смогут это подтвердить в суде. Отсутствие хотя бы одного из названных элементов ослабляет юридическую силу расписки и дает возможность недобросовестному заемщику оспорить долг.

Если долг небольшой и вы потенциально готовы смириться с его потерей, можно оформить передачу денег простой распиской. Если нет, то рекомендую обратиться к нотариусу и у него подписать договор займа денежных средств. Это то же самое, что и расписка, только с большими гарантиями. Нотариус точно не забудет указать в договоре все необходимые условия, проверить паспортные данные должника и удостоверится, что именно должник расписывается в договоре. Минус у этой процедуры только один – нотариус возьмет (обычно с заемщика) определенный процент от суммы займа. Ориентировочно 12 400 руб. при сумме займа 800 000 руб., 27 000 руб. по займу в 8 млн руб., 91 000 руб. по займу в 80 млн руб.

Корректно составленная расписка практически равнозначна нотариально заверенному договору займа. За исключением одного – подпись на нотариальном договоре практически нереально оспорить, судебная экспертиза в этом случае вряд ли будет проводиться, а значит, при взыскании кредитор сэкономит время.

Дополнительно гарантировать возврат займа могут классические инструменты: включение в расписку (договор) условия о выплате должником штрафа за несвоевременный возврат долга, поручительство третьего лица, залог имущества должника (например, автомобиля или квартиры).

Досудебные меры

Если одолженные другу или знакомому деньги в срок не вернули, стоит переходить к активным действиям, не обращая внимания на клятвы и заверения.

Для начала, изучив долговые документы, стоит трезво оценить перспективы взыскания. Потом направить заказным письмом с уведомлением и описью вложений на адрес регистрации должника досудебное требование вернуть долг с процентами в свободной форме. Эффективным аргументом будет предупреждение о твердом намерении обратиться в суд за взысканием долга с возложением на должника судебных издержек и расходов на адвокатов. Вообще, мы всегда советуем нашим доверителям как можно скорее переходить от устных требований к направлению оппонентам грамотно составленных обоснованных документов.

Дополнительным стимулом к возврату долга могут стать письма, подготовленные в адрес партнеров, контрагентов или работодателя должника. По нашему опыту ознакомление с ними должника более эффективно, чем их рассылка. Например, совсем недавно мы подготовили письмо в банк, в котором обслуживался предприниматель – должник нашего клиента, с предложением купить имеющиеся у нашего доверителя денежные права требования. Не прошло и часа после того, как должник получил по электронной почте проект этого письма, он позвонил заимодавцу и договорился о встрече для урегулирования вопроса. Конечно, это не всегда срабатывает, но попробовать стоит. Может быть, именно в этот момент банк одобряет вашему должнику крупный кредит.

Обращение в суд

Если вышеописанные сценарии не помогают, то единственный законный путь – обращение в суд. Для этого проще всего прибегнуть к помощи юриста, но можно действовать самостоятельно.

Прежде всего нужно подготовить иск с расчетом исковых требований, процентов, штрафов, а также сделать копии расписки и претензии. Важно верно рассчитать и оплатить госпошлину (порядок ее расчета установлен статьей 333.19 Налогового кодекса РФ). Например, при цене иска в 800 000 руб. госпошлина составит 11 200 руб., а при 8 млн руб. – 48 000 руб. Иск подается в суд по месту жительства должника.

Как показывает опыт, в 80–90% споров должники, стремясь затянуть судебный процесс, просят о проведении судебной экспертизы написания ими расписки (проводится за их же счет). В Московском регионе стоимость почерковедческого исследования колеблется от 10 000 до 50 000 руб. за лист. Но если расписка написана должником собственноручно и на момент ее написания он был дееспособен, то шансов уйти от финансовой ответственности у него нет.

В среднем судебный процесс по взысканию долга при активном противодействии должника может затянуться на 8–16 месяцев. Этот срок включает в себя 2–3 месяца на проведение почерковедческой экспертизы.

Не стоит думать, что для должника затягивание судебного процесса – это панацея и он может спокойно пользоваться заемными деньгами, а потом просто вернуть их по решению суда. Закон позволяет взыскать с недобросовестного заемщика кроме суммы основного долга также и проценты за пользование чужими деньгами, убытки, судебные расходы и расходы на юристов.

Что делать, если никаких документов нет

Иногда в нашей деятельности мы сталкиваемся с тем, что деньги переданы в долг вообще без документов – под честное слово. Казалось бы, в случае невозврата ситуация патовая. Но практикой выработан эффективный способ разрешения споров и в этом случае.

Начать стоит опять-таки с досудебной письменной претензии. Если должник в ответ подтверждает долг и готов заплатить, то у заимодавца появляется документ, с которым он может обращаться в суд. У нас в компании был случай, когда такой ответ должник прислал по электронной почте. По нашему совету заимодавец заверил получение этого письма нотариально и предоставил его в суд как доказательство наличия долга, что было спокойно воспринято судом.

Если должник никак не отреагировал на претензию, придется обращаться в полицию. В заявлении в правоохранительные органы стоит максимально подробно описать ситуацию, изложить все обстоятельства передачи денег, включая место, время, сумму, договоренности, данные свидетелей и отказ от признания долга. В качестве доказательств наряду со свидетельскими показаниями стоит подготовить копии электронной переписки, sms-сообщений, аудио-, видеозаписи и т. п.

Готовое заявление в полицию рекомендую отправить должнику с просьбой прокомментировать ситуацию. Угроза уголовного преследования и даже просто перспектива дачи объяснений в рамках доследственной проверки хорошо тонизируют. Есть большая вероятность, что должник выйдет с инициативой погашения долга либо подписания договора займа. Если же этого не произошло, подавайте комплект документов в полицию. Там не забудьте получить талон КУСП (книга учета сообщений о преступлениях), являющийся отправной точкой начала проверочных мероприятий.

В рамках доследственной проверки правоохранители возьмут объяснения у должника, свидетелей, возможно, дополнительно и у вас. Зачастую на этом этапе должники признают факт получения денег, ссылаются на имеющиеся гражданско-правовые отношения и всячески стараются вывести спор из уголовно-правовой плоскости. Многие изыскивают возможности и погашают долг. Но даже если этого не происходит, дознаватель по истечении установленного законом времени обязан вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором будут подробно описаны все обстоятельства. С этим постановлением и материалами доследственной проверки (их копии выдадут заявителю в полиции) можно смело идти в суд и взыскивать долг.

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