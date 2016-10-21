Какими могут быть финансовые консультанты будущего

Человек и компьютер вместе могут добиться лучших результатов, чем каждый по отдельности

Вашим следующим финансовым консультантом может стать кентавр – не получеловек-полуконь, а гибрид человека и искусственного интеллекта.

Возможно, вы слышали о кентаврах в шахматах: человек и компьютер, играя совместно, могут выиграть и у лучшего игрока – человека, и у компьютера, если он играет один. Эта идея стала набирать популярность после того, как чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров проиграл компьютеру IBM Deep Blue в 1997 г. Теперь она проникает и в сферу финансового планирования.

Искусственный интеллект, или компьютеры, способные к самообучению, эффективно программирует сам себя на анализ данных и решение задач. Именно это позволило суперкомпьютеру IBM Watson в 2011 г. выиграть в телешоу Jeopardy (российский аналог – «Своя игра») у многократных победителей Кена Дженнингса и Брэда Раттера. Эта же технология может сделать консультации по финансовому планированию более дешевыми, доступными и заслуживающими доверия.

Человек и компьютер вместе играют в шахматы лучше, чем каждый из них в одиночку, потому что «сильные и слабые стороны человека и компьютера дополняют друг друга», говорил исследователь машинного обучения из Университета Вашингтона Педро Домингос.

Финансовый консультант – человек может в полном объеме понять ситуацию, в которой находится его клиент, его настроения, цели и мечты. С другой стороны, компьютер может обработать больший объем данных, чем любой человек.

В финансовом консультировании задачей машинного обучения является не подбор ценных бумаг для портфеля, а прогнозирование человеческого поведения. При поддержке искусственного интеллекта живой финансовый консультант будет иметь больше возможностей удержать вас на верном пути к поставленной цели, когда нахлынут эмоции или изменятся обстоятельства. Консультант может услышать нотки страха или признаки стресса в вашем голосе, но только во время разговора. Компьютер же может проанализировать ваши электронные письма и сообщения в соцсетях и обнаружить там определенные слова, которые могут указывать на то, что вы собираетесь изменить свое финансовое поведение.

Компьютер может перебрать все ваши действия – сбережения, займы, досрочное погашение ипотечного кредита, покупку автомобиля, операции с ценными бумагами и т. д. – и установить связь между ними и экономической ситуацией, заголовками новостей или изменениями в вашем семейном положении. Затем машина может попытаться предсказать, как вы поведете себя в той или иной комбинации обстоятельств.

Кому-то это может показаться сюжетом для романа-антиутопии Джорджа Оруэлла или Филипа Дика. Однако финансовые компании уже знают о вас очень многое. «Цель – не внушить вам страх, а лучше удовлетворять ваши потребности», – уверяет Брайан Уолтер, руководящий в IBM программой управления активами состоятельных людей.

Проанализировав ваше прошлое финансовое поведение, компьютер может уловить нюансы, которые помогут «предсказать, в какой момент вы можете ввязаться в рискованную игру и каким рекомендациям вы скорее последуете, а не просто выслушаете их», говорит Дэниел Иган, руководитель направления поведенческих финансов и инвестирования в компании Betterment, оказывающей услуги по инвестиционному консультированию онлайн и управляющей активами на $5,8 млрд. Vanguard Group, управляющая активами на $3,8 трлн, в том числе на $41 млрд через сервис персонального онлайн-консультирования, тестирует использование ряда разработок в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения для лучшего обслуживания индивидуальных клиентов, рассказал представитель компании.

По словам Уолтера из IBM, число компаний, использующих технологии искусственного интеллекта для финансового планирования, непрерывно растет. Кроме того, консультанты применяют их, чтобы уловить признаки недовольства клиентов и определить изменение в жизненных обстоятельствах, о которых те не упоминают в разговорах с консультантами.

Генеральный директор интернет-консультанта Wealthfront Адам Нэш говорит, что его компания не установила четких сроков начала использования искусственного интеллекта для улучшения обслуживания клиентов, но движется в этом направлении. По его словам, финансовое планирование традиционно основывалось в основном на «разговорах, анекдотах и историях, а не на данных». «Одно дело – спросить у вас, под какую ставку размещены ваши сбережения, другое – взглянуть на ваш счет и сказать вам, какова реальная ставка сейчас и почему со временем она меняется», – говорит Нэш.

Возможности применения искусственного интеллекта для повышения доходности вложений клиентов изучают и другие компании, такие как Wela, Total Alignment Wealth Advisors и McLean Asset Management.

Эти технологии также позволят более равномерно распределять выгоды от инвестиционного консультирования между клиентами. Консультант, работающий с сотнями клиентов, может поступиться именно вашими нуждами в пользу того клиента, у которого больше денег или который привлекает к себе больше внимания. Увидев это, компьютер автоматически поднимет вас в списке приоритетов вашего консультанта. «Консультирование станет более демократичным», – уверен Уолтер.

Помимо всего прочего использование искусственного интеллекта позволит консультантам-людям тратить больше времени на то, в чем они действительно преуспевают, – на понимание индивидуальных особенностей и финансовых обстоятельств каждого клиента и на построение доверительных отношений. Тем временем компьютерная часть этого кентавра снизит расходы на обработку данных, анализ вариантов вложений и выработку рекомендаций.

То, что многие консультанты воспринимают как угрозу для себя, на деле, вероятнее всего, сделает богаче всех участников процесса. И чтобы сказать это, суперкомпьютер не нужен.

Перевела Надежда Беличенко

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