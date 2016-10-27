Как подготовить революционные изменения в банковской отрасли

Сегодня актуальны разные точки зрения на эволюцию или даже революцию финансовой экосистемы, которые станут результатом расцвета финансово-технологических стартапов. Поскольку мы находимся где-то в середине этого процесса, у нас пока нет достаточно достоверной информации, чтобы принять рациональное решение и сделать правильную ставку.

На одном полюсе находятся большинство стартапов и венчурных капиталистов, искренне считающих, что современная финансовая экосистема консервативна, не способна к органическим и эволюционным изменениям. Они видят будущее в революционных прорывах, которые, будучи спровоцированы успешными финансово-технологическими проектами, перекроят нынешние рыночные реалии и перераспределят выручку и прибыль в пользу новых игроков.

На другом полюсе находятся многие, если не большинство, представителей классической финансовой индустрии, рассматривающих будущие успехи стартапов лишь как нишевые истории. Причем ниши эти либо слишком маленькие, либо низкодоходные, либо чрезмерно рискованные для зарегулированной банковской организации. И в общем, объективно говоря, пока рыночная практика говорит скорее в пользу такой точки зрения.

Но между этими двумя полюсами есть, по моему мнению, наиболее перспективная область, в которой возможна синергия и действительная революция отрасли. Это взаимодействие трех игроков – финтех-стартапов, банков и регулятора. Из-за разной ментальности, целей и интересов организация совместной работы и кооперации представляется весьма не простой задачей, но тот, кто сможет ее решить, однозначно получит наибольший выигрыш в долгосрочной перспективе.

Финтех-стартапы готовы генерировать тысячи идей, разрабатывать прототипы новых продуктов и сервисов. Венчурная индустрия готова осуществлять естественный отбор, акселерацию и обеспечивать развитие проектов на начальных стадиях. Упрощенно говоря, целью большинства является создание успешного сервиса и его последующая продажа.

Банки обладают многомиллионными клиентскими базами, находятся в постоянном развитии, которое, с одной стороны, стимулируется конкуренцией между ними, а с другой – развитием общества и спроса на финансовые услуги. Банки нацелены на долгосрочное развитие и увеличение доли на рынке, а значит, заинтересованы в новых продуктах и услугах, которые можно предложить клиентам. Причем желательно раньше конкурентов, чтобы увеличить лояльную клиентскую базу.

Регулятор заинтересован в гармоничном развитии финансовой экосистемы, не допуская, с одной стороны, рисков и перекосов, а с другой – отставания от мировых трендов и инициатив. Очевидно, что революционные изменения в сильно регулируемой области невозможны без его помощи – от своевременной коррекции нормативов и создания технологических и регуляторных «песочниц» для разработки прототипов и тестирования новых услуг до принятия решений об изменении законодательной базы.

Получается, что у всех трех сторон могут быть схожие цели. Достичь их можно, например, через следующие модели сотрудничества.

1. Регулятор выбирает тренд, скажем, открытые API (интерфейс для разработки приложений), обеспечивает «песочницу» и упрощенное регулирование, стартапы создают новые продукты, банки финансируют и покупают успешные, интегрируя их в свой бизнес-ландшафт.

2. Вместо того чтобы долго разрабатывать продукты самостоятельно, банки проводят конкурс на внешние инновации, стартап-победитель получает существенный материальный приз и многолетний контракт на развитие нового продукта.

3. Регулятор совместно с банками создает консорциум вокруг важного многим игрокам института или общего сервиса. Это могут быть операции с применением блочных цепей или общая для всех процедура идентификации клиента (сейчас каждый банк или страховая компания сами идентифицируют своих клиентов, собирая одни и те же данные; если же передать эти функции на аутсорсинг одной общей организации, клиенты могли бы предоставлять данные один раз, а банки – экономить средства). Далее проводится конкурс на техническую реализацию – и стартап-победитель продолжает развитие в интересах консорциума.

Подобных вариантов тройственного сотрудничества могут быть десятки, а чтобы их увидеть и реализовать, надо всего лишь отойти от привычных стереотипов и полярных точек зрения. Стартапам следует перестать считать банковскую индустрию не способной на инновации и изменения, ведь она, наоборот, устойчиво демонстрирует готовность меняться в ответ на угрозы финансово-технологических конкурентов – например, появлением все лучших цифровых решений и развитием клиентского опыта.

Банковскому же сектору нужно перестать считать финтех-стартапы движением хипстеров, копирующих западные модели и развивающих решения, которые обречены существовать в узких нишах. Именно применение их интеллектуального капитала и способностей к быстрым инновациям в областях классического банкинга может изменить картину мира.

Насколько можно судить, на рынке начинает формироваться такая точка зрения, появляются первые примеры (скажем, в консорциум по разработке финансовых технологий на основе блочных цепей вошли ведущие банки и регулятор, уже есть несколько проектов, ведется разработка прототипов). А значит, недалеко и до реальных громких прорывов.

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