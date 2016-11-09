Как заработать на победе Дональда Трампа

На президентских выборах в США неожиданно для большинства победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Ряд экспертов и СМИ называли экономическую программу Трампа шоковой терапией, которая ориентирована на внутренний спрос и потребление, а не на глобализацию, причем ее основной слоган – «Вернем Америке былое величие!». В связи с этим любопытно посмотреть, каким именно американским компаниям вернется «былое величие» и как инвесторы всего мира могут заработать на росте их акций.

Шахтная комбинация

Одним из ключевых предложений программы Дональда Трампа является возрождение промышленного и энергетического потенциала США, причем особое внимание он уделил угольной промышленности, пообещав смягчить регулирование отрасли и открыть ранее обанкротившиеся шахты. В связи с этим неплохим спросом могут пользоваться акции угольных компаний, таких как Consol Energy, Arch Coal и Peabody Energy. Мы считаем, что наиболее перспективной будет компания Consol Energy, одна из крупнейших в США. Ее разведанные запасы составляют порядка 4,5 млрд т угля, годовая добыча – около 67 млн т. Капитализация Consol Energy – $3,9 млрд. В последние пять лет выручка компании демонстрировала нисходящую динамику на фоне снижения цен на уголь, однако в текущем году они начали расти, что может позитивно повлиять на ее финансовые показатели. Также стоит отметить, что по сравнительным коэффициентам Consol Energy недооценена по отношению к своим конкурентам. Так, по коэффициентам P/S и P/B у компании есть потенциал роста в размере 182 и 95%.

8 ноября акции Consol Energy закрылись на отметке $16,97. С учетом вышеизложенного мы присваиваем акциям Consol Energy рекомендацию «покупать» на ближайшие 12 месяцев и устанавливаем целевую цену на отметке $22.

Свобода движения

Трамп в своих выступлениях также отмечал, что США – автомобильная страна, в связи с чем лучше рынка могут выглядеть акции компаний американского автопрома, таких как General Motors, Ford Motor. Мы ожидаем, что повышенным спросом будут пользоваться акции первой. Один из ключевых моментов для компании заключается в том, что ее основной рынок сбыта – США, приносящий ей порядка 70% совокупной выручки. Кроме того, General Motors на протяжении пяти лет генерирует более $150 млрд выручки, демонстрируя стабильные финансовые результаты.

В текущем году General Motors публикует отличные финансовые показатели. Так, чистая прибыль в III квартале выросла до $2,77 млрд, а во II квартале был зафиксирован 157%-ный рост (по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.) до $2,9 млрд. При этом, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики, ранее General Motors повысила прогноз по скорректированной прибыли на акцию в 2016 г. с коридора $5-5,5 до диапазона $5,25-5,75 за бумагу, а также увеличила программу выкупа акций на $4 млрд до $9 млрд. При этом General Motors крайне недооценена по всем сравнительным коэффициентам. Так, по показателю P/E ntm (отношение капитализации к прибыли в ближайшие 12 месяцев) у компании есть потенциал роста на 39%.

8 ноября акции General Motors закрылись на отметке $31,73. С учетом вышеизложенного мы присваиваем ее акциям рекомендацию «покупать» на ближайшие 12 месяцев и устанавливаем целевую цену $42.

Центр тяжести

Центральным моментом в программе миллиардера является значительное снижение налогов для бизнеса. Трамп считает, что из-за высоких налогов производство товаров внутри страны невыгодно и нерентабельно, в связи с чем предлагает уменьшить налог на прибыль для компаний США с 35 до 15% и ввести льготный налог 10% на средства корпораций США, которые будут возвращены из-за рубежа. Тем самым Трамп надеется вернуть в страну капитал американских компаний, оценивающийся в триллионы долларов. Помимо этого теперь могут появится сложности с торговыми договоренностями, в частности с NAFTA (соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой) и TPP (Транстихоокеанское партнерство – подписанное, но пока не начавшее действовать соглашение между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона), которые могут быть пересмотрены. Также Трамп намерен повысить тарифы на китайский импорт на 45%, а на мексиканский – на 35%. Если он действительно пойдет на эти шаги, в выигрыше окажутся компании малой и средней капитализации, которые ориентируются на внутренний спрос и потребление. Поэтому мы рекомендуем покупать на долгосрочную перспективу фонд iShares Russell 2000 ETF Growth (IWO), стратегия которого заключается в следовании за индексом быстрорастущих компаний малой капитализации в США Russell 2000 Growth Index. Бóльшая часть активов фонда вкладывается в акции компаний IT-сферы, а также в бумаги потребительских и промышленных компаний. 8 ноября фонд iShares Russell 2000 ETF Growth закрылся на отметке $140,14; мы присваиваем ему рекомендацию «покупать» на ближайшие 12 месяцев и устанавливаем целевую цену на отметке $169.

Помимо этого Трамп планирует увеличить расходы на инфраструктурные проекты, в частности на строительство и обновление дорог, мостов и аэропортов, что позволит создать дополнительные рабочие места и впоследствии оказать значительную поддержку американской экономике. Значительная часть ныне действующей инфраструктуры в США была построена во времена Великой депрессии и уже значительно изношена. Кроме того, снижение налогового бремени для американских компаний может способствовать увеличению их капитальных затрат и инвестиций. В связи с этим ожидается поддержка ведущих строительных и инфраструктурных компаний, в частности Jacobs Engineering Group, Fluor, Quanta Services и др. На наш взгляд, наиболее перспективна Jacobs Engineering, предоставляющая технические и строительные услуги, а также ряд технологических операций. Она обслуживает целый ряд американских организаций из разных отраслей, включая промышленные, коммерческие и государственные фирмы. Капитализация Jacobs Engineering – $6,07 млрд. Основной рынок сбыта – США, приносящий ей порядка 60% совокупной выручки. На протяжении пяти лет Jacobs Engineering стабильно генерирует выручку, превышающую $10 млрд. Согласно ожиданиям компания сохранит текущие темпы ее роста, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики. 8 ноября акции Jacobs Engineering закрылись на отметке $49,99; мы присваиваем ей рекомендацию «покупать» на ближайшие 12 месяцев и устанавливаем целевую цену $63.

Не то золото

Также Трамп планировал снять ограничения на торговлю нефтью, направив часть средств от ее экспорта на усиление оборонного сектора страны. Кроме того, он заявил, что члены НАТО должны взять на себя больше расходов, а сэкономленные бюджетом США средства предполагает направить на американскую армию. В связи с этим лучше рынка могут также выглядеть акции оборонного сектора, в частности Lockheed Martin, Boeing, Raytheon.

С учетом намерения Трампа возродить энергетическое величие США еще одним бенефициаром от его победы может стать нефтегазовый сектор. На наш взгляд, инвесторам стоит обратить внимание на ExxonMobil (капитализация – $353,7 млрд). Бизнес компании хорошо диверсифицирован, что позволяет ей быть эффективной и оставаться прибыльной. Кроме того, она стабильно выплачивает высокие дивиденды, дивидендная доходность сейчас составляет 3,5%. Мы рекомендуем покупать акции ExxonMobil на ближайшие 12 месяцев и устанавливаем целевую цену на отметке $97.

Хотим также отметить один побочный эффект от программы Трампа. США до сих пор не подписали соглашение об автоматическом обмене данными о счетах нерезидентов в финансовых институтах и не высказывали намерения это сделать в обозримом будущем. Один этот факт уже привел к переводу средств нерезидентов в США даже из Швейцарии. В случае снижения налогов на прибыль внутри страны до 15% и до 10% – на прибыль, полученную за рубежом, США фактически станут очень интересной офшорной юрисдикцией. Низкие ставки, отсутствие автоматического предоставления информации в иностранные налоговые службы и никакого риска, что страна будет отключена от межбанковских долларовых платежей и занесена в какие-либо черные списки. Бенефициаром такого варианта развития событий станет доллар, так как поток денег от нерезидентов, как мы полагаем, будет трудно остановить.

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