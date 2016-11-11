Кредитом вклад не застрахуешь

Что делать при банкротстве банка, где у вас одновременно были депозит и кредит

Взять кредит в банке, где открыт вклад, – что может быть проще и безопаснее? Примерно так думал наш клиент – мужчина шестидесяти с лишним лет, в прошлом – ученый со степенью, до пенсии занимавший высокий пост в руководстве высокотехнологичного предприятия.

Средств, которые он заработал до выхода на пенсию, с лихвой хватало на комфортную жизнь. Вопрос, где разместить их, лежал на поверхности – в банке средней величины, с руководством которого он был хорошо знаком. Так что пять лет назад, осенью 2011 г., он открыл в таком банке долгосрочный вклад на сумму в 350 000 евро, а в следующем году – на 8 млн руб., естественно на специальных условиях, как VIP-клиент.

Однако спустя год ему подвернулась дешевая квартира – всего за 5 млн руб., которую захотелось купить для дочери. Досрочно забрать деньги из банка – значит лишиться повышенных процентов за весь период. Поэтому он решил взять кредит в том же банке сроком на год с возможностью досрочного погашения, планируя вскоре погасить его средствами с вклада, срок которого вскоре истекал. Банк с удовольствием выдал ему кредит под 14% годовых под залог вкладов. Кредитный договор содержал пункт о том, что в случае просрочки по кредиту банк погасит его за счет денег, хранящихся на депозите. Схема казалась клиенту абсолютно безопасной: банк должен ему больше, чем он банку.

Но буквально через полгода после покупки квартиры, в мае 2014 г., у банка отозвали лицензию. Операции по счетам были приостановлены, а погашение полученного кредита средствами вклада не произошло.

Более того, клиент получил уведомление от руководства банка, подписанное за неделю до отзыва лицензии, о передаче требований по его кредиту некой офшорной компании. Из сообщения следовало, что оставшиеся платежи по кредиту клиент должен отправлять именно офшору, а не банку-банкроту. Не исключено, что руководство банка таким образом выводило активы за рубеж, но история об этом умалчивает.

Нужно пояснить, что банк имеет право передать требования по кредиту третьим лицам без согласия заемщика. Достаточно уведомить его о смене кредитора.

Итак, кредит клиента утек в офшор, а депозиты остались в банке-банкроте. В результате он должен был долгие месяцы ждать возвращения из банка денег (сверх застрахованной суммы) в общей очереди кредиторов, но при этом исправно гасить кредит. Возможно, это несправедливо, но законно.

Однако в июле 2014 г. Агентство по страхованию вкладов, управляющее банком, направило клиенту свое уведомление. В нем говорилось, что сделка по переуступке права требования кредита офшорной компании является подозрительной и будет обжаловаться. Клиенту было предложено вносить платежи по кредиту в банк или на депозит нотариусу.

Пока шел спор между банком и офшором за кредитный портфель, заемщик предпочел подождать, чем все закончится, и не платить никому. И это было большой ошибкой!

Спустя два года банк в лице конкурсного управляющего подал иск к клиенту, требуя вернуть кредит, процент и штрафы на общую сумму 25,1 млн руб., т. е. в 5 раз больше первоначального кредита. Основную сумму требования составила неустойка за просрочку кредитных платежей по ставке 0,5% за каждый календарный день просрочки, или 182,5% годовых.

Получив повестку в суд осенью этого года, мужчина обратился к нам с просьбой представлять там его интересы. Сейчас спор рассматривается в районном суде Москвы.

Самое неприятное для клиента то, что формально конкурсный управляющий прав. Заемщик должен был продолжать платить либо банку, либо офшору вне зависимости от их спора и от наличия вкладов в банке.

Между тем выяснилось, что временная администрация банка так и не смогла надлежащим образом оспорить договор уступки требования по кредиту офшорной компании. Таким образом, банк в нашем случае является ненадлежащим истцом, и с иском о возврате кредита, процентов и штрафов должна обращаться офшорная компания, а не банк. Кроме того, мы надеемся убедить суд снизить размер неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, так как подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна с последствиями нарушения обязательства.

Сейчас практически каждую неделю у банков отзывают лицензии. Ситуация, когда у человека в одном банке имеется и вклад, и кредит (или кредитная карта), достаточно распространена.

Если банк не успел до отзыва лицензии провести зачет требований по депозиту и кредиту, шансов сделать это после отзыва лицензии практически нет. Процедура банкротства такова: сначала конкурсный управляющий взыскивает все долги банкроту и формирует конкурсную массу. И только потом распределяет ее между кредиторами – сначала первой очереди, потом второй и т. д. Поэтому сначала с заемщика взыщут кредит и проценты по нему, а уже потом, если повезет, в порядке общей очереди ему вернут вклад сверх застрахованной суммы. Если, конечно, хватит конкурсной массы.

Если вы оказались одновременно заемщиком и вкладчиком банка-банкрота, не надейтесь на то, что вклад зачтут в счет погашения кредита. Продолжайте исправно платить по кредиту, чтобы не нарываться на штрафные санкции.

Если вам поступит уведомление о переуступке права требования по кредиту третьим лицам, стоит обратиться с официальным письмом к администрации банка или конкурсному управляющему, чтобы убедиться в том, кто на самом деле является вашим кредитором и на чей счет нужно вносить платежи.

Обратитесь в банк, уполномоченный Агентством по страхованию вкладов, за страховым возмещением по своим депозитам в сумме до 1,4 млн руб. Для получения оставшейся части вклада подайте заявление в реестр кредиторов банка и надейтесь, что вы сможет еще что-то получить.

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